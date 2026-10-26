¿Brasil más barato? Cómo impacta la caída del real en el bolsillo de los argentinos que viajen

La fuerte caída del real tras la reelección de Lula da Silva abre un panorama más favorable para quienes planean pasar el verano en Brasil , uno de los destinos internacionales preferidos de los argentinos. Los gastos cotidianos en destino (comidas, alquileres, transporte local) se pagan en moneda brasileña y ahora requieren menos pesos .

Lula, tras su reelección en Brasil: "Fue una derrota para el negacionismo, una derrota para la mentira"

Lula ganó el balotaje del domingo frente a Flávio Bolsonaro con el 51,8% de los votos válidos y seguirá en el poder hasta 2030 . Los mercados, que habían apostado por una victoria opositora y una política fiscal más restrictiva, respondieron con ventas masivas de activos brasileños.

En las primeras operaciones del lunes, la divisa cayó hasta 12,2% en el mercado de futuros y llegó a cotizar a 5,60 reales por dólar , contra los 4,99 del cierre del viernes. En la Argentina, el real en el Banco Nación bajó 10,4% , de $317 a $284 .

Detrás de la caída hay dudas de los inversores sobre el rumbo económico del nuevo mandato y sobre si se concretarán los ajustes fiscales que se descontaban con un gobierno de Bolsonaro. El ETF EWZ , que reúne a las principales empresas brasileñas que cotizan en Wall Street, llegó a perder 27% en el premercado , y acciones como Petrobras, Itaú y Bradesco cayeron entre 21% y 29% .

Todo lo que se paga en reales sale ahora más barato: comidas en restaurantes, bebidas en la playa, sombrillas y reposeras, taxis y compras callejeras .

Sin embargo, los dos rubros más pesados, pasajes aéreos y alojamiento, se venden en dólares, así que el efecto cambiario ahí es limitado. Así lo explicó Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Brasil: una apreciación o depreciación del real no encarece o abarata el viaje completo de manera equivalente. Donde sí puede haber variaciones, dijo, es en los gastos cotidianos en destino, expresados en reales.

Cuánto cuesta hoy un paquete a Brasil

Como referencia, estos son los paquetes de 7 noches con vuelo y alojamiento desde Buenos Aires:

Río de Janeiro (Copacabana, hotel 4 estrellas con desayuno, vuelo directo con JetSmart): $1.454.566 por persona , $2.909.132 el paquete para dos.

(Copacabana, hotel 4 estrellas con desayuno, vuelo directo con JetSmart): , el paquete para dos. Salvador de Bahía (vuelo, hotel y asistencia): $1.378.892 por persona pagando con dinero en cuenta, o USD 869 .

(vuelo, hotel y asistencia): pagando con dinero en cuenta, o . Florianópolis (hotel 4 estrellas en el centro con desayuno buffet, vuelo directo con JetSmart): USD 843 por persona con transferencia DEBIN, USD 1.686 para dos.

Estos valores corresponden a la parte dolarizada del viaje. Lo que abarata la devaluación del real es el gasto diario en destino, que según el perfil del viajero puede ser una porción importante del presupuesto.

Brasil, el destino favorito

En 2025, Brasil recibió 3.386.823 visitantes argentinos, el mayor registro anual de ese mercado, según la Secretaría de Comunicación Social brasileña.

Los datos del INDEC confirman la tendencia: en agosto de 2026, Brasil encabezó otra vez el ranking con 132.500 turistas residentes, el 20,3% de las salidas del mes, por delante de Europa (99.200), Paraguay (94.800), el resto de América (89.700), Chile (65.800), Uruguay (59.800) y Estados Unidos y Canadá (58.200).

Aunque el flujo cayó 20,2% frente al récord de 166.000 viajeros de agosto de 2025, quedó 61% por encima del nivel de agosto de 2024, cuando hubo 82.300 viajes.

Cuánto de esta baja llega al bolsillo del turista dependerá de la evolución del tipo de cambio en las próximas semanas. Si el real se estabiliza en estos niveles, el verano en Brasil será más accesible de lo que calculaban quienes ya habían empezado a planificar.