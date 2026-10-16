Donald Trump echa a su secretaria de Prensa a cinco días de asumir

En un nuevo episodio de tensión y giros inesperados en la política estadounidense, el presidente Donald Trump echó a la recién nombrada secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Katie Zacharia, tras permanecer tan solo cinco días en el cargo. La decisión se produjo luego de una desastrosa rueda de prensa inicial y del escándalo desatado al descubrirse que la funcionaria aseguraba ser abogada sin haber aprobado el examen de acceso a la colegiatura.

El abrupto despido evoca el recordado paso de Anthony Scaramucci, quien duró apenas 11 días como director de Comunicaciones durante la primera presidencia del magnate. En este caso, el paso de Zacharia fue aún más efímero.

Zacharia, de 42 años, había asumido el puesto el lunes pasado en reemplazo de Karoline Leavitt. Sin embargo, su debut en la sala de prensa de la Casa Blanca el martes duró menos de 15 minutos y desató una ola de críticas por su falta de respuestas ante preguntas clave de la geopolítica internacional, como si Estados Unidos había dejado de compartir inteligencia militar con Ucrania.

A la par, los medios estadounidenses pusieron bajo la lupa sus credenciales profesionales. Aunque se graduó en la Facultad de Derecho de Pepperdine, CBS News y The New York Times revelaron que reprobó el examen de la abogacía de California en 2011, a pesar de haberse presentado públicamente como abogada durante años.

Ante la presión mediática, la propia Zacharia intentó justificarse aduciendo que un autoridades universitarias le habían dicho que podía llamarse "abogada" siempre y cuando no ejerciera como "litigante", una explicación que no convenció ni a los periodistas ni al círculo íntimo del mandatario.

La sugerencia de Trump y la salida veloz

El viernes por la mañana, Trump había intentado suavizar el impacto mediático asegurando que la prensa había tratado con "dureza" a la funcionaria y que dejaría la decisión en sus manos: "Sinceramente, si yo fuera tú, lo reconsideraría. Piénsalo. Tienes un marido y una familia maravillosos", relató el propio presidente sobre la conversación que mantuvo con Zacharia.

Pocas horas después de esas declaraciones, se confirmó la remoción definitiva de la funcionaria, noticia de la cual muchos miembros del propio equipo de prensa de la Casa Blanca se enteraron a través de las alertas de los medios de comunicación.

Zacharia, conocida comentarista conservadora, se había desempeñado previamente como asesora principal de comunicaciones en Trump Media & Technology Group (la firma detrás de la red social Truth Social). Su fugaz paso deja al descubierto fallas en el proceso de verificación de antecedentes en el entorno del presidente y reabre la incertidumbre sobre la vocería del gobierno norteamericano