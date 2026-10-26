Ciberataque a Anthropic: la creadora de Claude sufrió un hackeo en sus sistemas internos

La reconocida empresa de inteligencia artificial Anthropic, creadora del modelo Claude, confirmó que sufrió un acceso no autorizado a parte de sus sistemas internos. El incidente se produjo luego de que la firma de ciberseguridad Cathedral detectara vulnerabilidades en herramientas administrativas de la compañía.

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Según informó The Washington Post, los investigadores de Cathedral lograron ingresar a plataformas vinculadas a las áreas de ventas, recursos humanos y soporte informático en un plazo menor a 12 horas. Durante esa ventana de tiempo, accedieron a información sensible que incluía salarios, ofertas laborales, transcripciones de reuniones y chats internos de Slack.

Desde Anthropic precisaron que la intromisión afectó únicamente a un “conjunto limitado” de sistemas corporativos y remarcaron que no se vieron comprometidos ni el código fuente, ni los modelos de inteligencia artificial, ni las conversaciones de los usuarios con Claude.

De acuerdo con las pericias, la brecha de seguridad no se originó en la tecnología central de la empresa, sino en programas de gestión de terceros que son utilizados masivamente en el ámbito corporativo para tareas de administración.

Cathedral explicó que empleó agentes de inteligencia artificial para identificar fallas en estos servicios conectados a la infraestructura de Anthropic. A partir de esos eslabones débiles, avanzaron hacia los sistemas internos para acceder a documentación reservada. Tras detectar la actividad inusual, Anthropic revocó las credenciales ese mismo día y notificó el hecho a las autoridades federales.

Crece la alerta en la industria de la IA

Este caso se suma a una serie de hechos recientes que encendieron las alarmas sobre la ciberseguridad en las grandes compañías del sector tecnológico:

Hackeo a OpenAI: En julio de este año, investigadores de la firma Hacktron AI ingresaron a los sistemas internos de OpenAI tras explotar fallas en su comunidad de desarrolladores (lo que derivó en una recompensa económica por parte de la empresa).

Espionaje interno: En octubre trascendió una investigación del FBI contra un ingeniero acusado de grabar reuniones confidenciales de OpenAI con un dispositivo oculto.

Los tres episodios comparten un patrón claro: en ninguno de los casos los ciberdelincuentes o investigadores lograron vulnerar los modelos de inteligencia artificial propiamente dichos, pero sí dejaron expuesta la fragilidad de los sistemas periféricos y administrativos que sostienen la operación diaria de las gigantes tecnológicas.