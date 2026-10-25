María Corina Machado volvió a Venezuela tras un año de exilio y lo anunció en X: "Estoy aquí"

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz comunicó su regreso este domingo, después de varios intentos fallidos de ingresar al país desde Panamá. Edmundo González Urrutia confirmó la noticia.

La dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado anunció este domingo 25 de octubre que está de regreso en Venezuela, luego de un año fuera del país. Lo hizo mediante un mensaje en la red social X, donde escribió que está allí, “con ustedes”.

Según se informó, Machado había intentado volver varias veces desde Panamá antes de lograrlo. La nota original no explica los motivos de su salida ni los obstáculos que enfrentó para regresar, y la noticia aparece como en desarrollo.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026 El regreso fue confirmado por Edmundo González Urrutia, quien se presentó como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, comicios que la oposición denunció como manipulados durante el gobierno de Nicolás Maduro. González aseguró que Machado se encuentra en territorio venezolano, que su “voz soberana” regresa con ella para liderar el proceso y anticipó que pronto estará junto a sus seguidores en el país.