    • 25 de octubre de 2026 - 13:19

    María Corina Machado volvió a Venezuela tras un año de exilio y lo anunció en X: "Estoy aquí"

    La líder opositora y Premio Nobel de la Paz comunicó su regreso este domingo, después de varios intentos fallidos de ingresar al país desde Panamá. Edmundo González Urrutia confirmó la noticia.

    María Corina Machado.

    María Corina Machado.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La dirigente opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado anunció este domingo 25 de octubre que está de regreso en Venezuela, luego de un año fuera del país. Lo hizo mediante un mensaje en la red social X, donde escribió que está allí, “con ustedes”.

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    Según se informó, Machado había intentado volver varias veces desde Panamá antes de lograrlo. La nota original no explica los motivos de su salida ni los obstáculos que enfrentó para regresar, y la noticia aparece como en desarrollo.

    El regreso fue confirmado por Edmundo González Urrutia, quien se presentó como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, comicios que la oposición denunció como manipulados durante el gobierno de Nicolás Maduro. González aseguró que Machado se encuentra en territorio venezolano, que su “voz soberana” regresa con ella para liderar el proceso y anticipó que pronto estará junto a sus seguidores en el país.

    El anuncio se produce en un contexto de movimientos políticos en el país. Según los titulares relacionados en el sitio de la nota original, representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 mantienen negociaciones con el gobierno chavista con apoyo de Estados Unidos, y la Embajada estadounidense trabaja desde Caracas con el objetivo de avanzar hacia elecciones libres. A su vez, el partido de Machado creó un registro para facilitar la inscripción electoral de venezolanos dentro y fuera del país.

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