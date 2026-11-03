EE.UU. vota y Trump se juega el Congreso: a qué hora empiezan los resultados y las claves de una noche decisiva

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre unas elecciones de medio término que determinarán cuánto poder tendrá Donald Trump durante los últimos dos años de su segundo mandato . No se elige presidente, pero están en juego las 435 bancas de la Cámara de Representantes, 35 lugares del Senado y 36 gobernaciones , además de miles de cargos estatales y locales.

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Trump calificó las elecciones de medio término como las "más importantes" de la historia de Estados Unidos

La jornada comenzó con los centros de votación abiertos en todo el país y sin resultados oficiales todavía. Más de 57 millones de personas ya habían emitido su voto de manera anticipada , mientras republicanos y demócratas concentraban sus esfuerzos finales en los estados donde puede definirse el control del Congreso.

Para Trump, la elección funciona además como el primer gran examen nacional desde su regreso a la Casa Blanca. Los republicanos intentan conservar las mayorías legislativas, mientras los demócratas necesitan ganar terreno para limitar el margen de acción presidencial durante la segunda mitad del mandato. En el Senado, la oposición necesita una ganancia neta de cuatro bancas para quedarse con la mayoría.

Estados Unidos atraviesa varios husos horarios y cada estado establece sus propios horarios de votación. Por eso no existe un cierre nacional simultáneo . Los resultados comienzan a difundirse progresivamente a medida que terminan las votaciones en cada territorio.

Tomando como referencia la hora argentina, este será el cronograma principal de la noche:

20.00: cierran los primeros centros en gran parte de Indiana y Kentucky. Podrían aparecer las primeras proyecciones de algunos distritos, aunque no resultados estatales definitivos.

21.00: cierran las urnas en estados como Georgia, Carolina del Sur y Virginia, además de gran parte de Florida. Es la primera franja en la que empezarán a llegar resultados importantes.

21.30: terminan las votaciones en Carolina del Norte, Ohio y Virginia Occidental, tres estados con competencias relevantes.

22.00: llega una de las grandes olas de cierres, con Florida completa, Pensilvania, Maine y New Hampshire, además de gran parte de Michigan y Texas.

23.00: cierran todos los centros en 15 estados, entre ellos Arizona, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Nueva York, Texas y Wisconsin. Esta franja puede empezar a mostrar una imagen más clara del equilibrio nacional.

00.00: cierran Montana, Nevada y Utah. Arizona recién comenzará a divulgar sus resultados a esta hora, pese a haber cerrado una hora antes.

01.00: terminan las votaciones en California y Washington, junto con los últimos centros de Idaho y Oregon.

02.00: cierran Hawaii y casi todo Alaska. Los últimos centros electorales del país, ubicados en las islas Aleutianas, finalizarán a las 03.00 de Argentina.

Esto significa que los primeros números preliminares podrán empezar a verse desde las 20, pero será a partir de las 21 y especialmente entre las 22 y las 00 cuando comiencen a incorporarse varios de los estados que pueden definir el Senado y la Cámara de Representantes.

¿Esta noche se sabrá quién ganó el Congreso?

No necesariamente. Algunos estados realizan un escrutinio muy rápido. En elecciones anteriores, Florida, Georgia y Carolina del Sur habían contabilizado una parte considerable de sus votos durante la misma noche electoral. Otros necesitan bastante más tiempo debido al volumen de sufragios por correo, las reglas de procesamiento o diferencias muy estrechas.

Associated Press explicó que no proyecta un ganador simplemente porque un candidato esté primero en los resultados parciales. La agencia espera hasta poder determinar que el rival ya no tiene una vía matemática para revertir la elección. En carreras muy parejas deben contabilizarse además votos por correo, papeletas provisionales, sufragios militares y votos enviados desde el exterior.

California y Washington pueden ser especialmente importantes si el control de la Cámara queda ajustado. Ambos estados utilizan ampliamente el voto por correo y aceptan papeletas que lleguen varios días después siempre que hayan sido enviadas dentro del plazo legal. Por eso, el resultado final del Congreso podría tardar días e incluso semanas si la diferencia nacional depende de unas pocas bancas.

Trump pidió votar como si él estuviera en la boleta

Aunque su nombre no aparece en ninguna candidatura, Donald Trump convirtió los comicios en una prueba directa sobre su Gobierno. En su último mensaje antes de la votación pidió a sus seguidores que actuaran como si él mismo estuviera compitiendo.

“Pretendan que estoy en la boleta”, dijo durante una entrevista con Sean Hannity. El presidente argumentó que buena parte de las políticas aprobadas durante los primeros dos años de su segundo mandato podrían quedar bajo presión si los demócratas conquistan el Congreso y aseguró que, con una elevada participación republicana, su partido lograría una victoria amplia.

Trump también calificó estos comicios como una de las elecciones legislativas más importantes para su proyecto político. Durante las últimas semanas realizó una intensa campaña en apoyo a candidatos republicanos y concentró parte de sus últimos actos en estados con carreras al Senado más ajustadas.

Este martes, en plena jornada electoral, volvió a ocupar el centro de la agenda al anunciar que Estados Unidos pretende interrumpir a fin de año alrededor de US$4.000 millones de asistencia a Israel, una declaración que vinculó también con el debate político interno que atraviesa la campaña.

Alta participación anticipada y un despliegue de vigilancia sin precedentes

Otro de los datos destacados de la jornada es el volumen de voto anticipado. Más de 57 millones de estadounidenses sufragaron antes de este martes, una cifra que refleja la consolidación de modalidades como el voto temprano presencial y las papeletas enviadas por correo.

El Departamento de Justicia anunció además el despliegue de aproximadamente 1.000 observadores y monitores electorales en los 50 estados, definido por el organismo como su mayor operativo de supervisión durante una jornada electoral.

Durante las primeras horas se registraron algunos inconvenientes puntuales. En el condado de Broward, Florida, una falla temporal afectó durante unos 15 minutos el sistema de votación y las fuertes lluvias obligaron a trasladar uno de los centros electorales. Las autoridades informaron que el problema técnico fue solucionado y la votación continuó.

Qué se define este martes

Las elecciones de medio término se celebran cada dos años, exactamente a mitad de un mandato presidencial. En ellas se renueva completamente la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado.

En esta ocasión se votan:

Las 435 bancas de la Cámara de Representantes, cuyos integrantes tienen mandatos de dos años; 35 de las 100 bancas del Senado, cuyos miembros permanecen seis años; y 36 gobernaciones, además de legisladores estatales, fiscales, jueces, autoridades locales y numerosas consultas populares.

El resultado de la Cámara y el Senado será el dato político central. Si los republicanos conservan ambas mayorías, Trump mantendrá un Congreso favorable para impulsar buena parte de su agenda. Si los demócratas consiguen el control de una o ambas cámaras, tendrán capacidad para bloquear o modificar proyectos, controlar comisiones e intensificar las investigaciones parlamentarias sobre la administración.

Por qué Estados Unidos vota un martes y no un domingo

La elección de un martes puede resultar extraña desde Argentina, donde las elecciones se realizan habitualmente los domingos, pero la explicación se remonta al siglo XIX.

En 1845, el Congreso estadounidense estableció una fecha uniforme para las elecciones federales: el martes posterior al primer lunes de noviembre. Técnicamente, esa es la fórmula vigente y no simplemente “el primer martes” del mes.

La decisión estuvo adaptada a una sociedad principalmente agrícola. Noviembre era conveniente porque la cosecha ya había terminado y todavía no habían llegado las peores condiciones del invierno. Además, muchos votantes vivían lejos de los centros urbanos y necesitaban hasta un día entero para trasladarse a caballo o en carruaje.

El domingo quedaba condicionado por la asistencia a servicios religiosos y elegir el lunes habría obligado a muchos ciudadanos a viajar justamente ese día. El miércoles, en cambio, era tradicionalmente jornada de mercado para los agricultores. El martes quedó como la alternativa práctica: viajar el lunes, votar al día siguiente y regresar para el mercado del miércoles.

Casi dos siglos después, Estados Unidos mantiene aquella regla aunque actualmente existen múltiples modalidades de voto anticipado y por correo.

Los primeros resultados comenzarán a conocerse desde las 20 de Argentina, aunque el mayor volumen de datos llegará entre las 21 y la medianoche, cuando cierren las urnas en varios de los estados con las competencias más ajustadas. Si las diferencias son estrechas, algunas bancas decisivas para el control de la Cámara de Representantes y el Senado podrían permanecer sin definición durante varias horas o incluso días.