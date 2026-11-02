Flávio Bolsonaro reapareció en público en Estados Unidos tras salir de Brasil: fue a una misa con su familia

Flávio Bolsonaro reapareció públicamente este domingo en Estados Unidos , días después de abandonar Brasil tras la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. El senador participó de un culto evangélico en la Celeiro House of Prayer , en Fort Lauderdale, Florida, acompañado por su esposa, Fernanda, su hermano Eduardo Bolsonaro y su cuñada Heloísa Wolf.

La imagen representó su primera aparición pública presencial desde que llegó a Estados Unidos . Hasta ahora había realizado comunicaciones a través de redes sociales y mensajes escritos, en los que cuestionó el proceso judicial que enfrenta en Brasil y volvió a discutir el resultado de las elecciones presidenciales, aunque sin presentar pruebas que acrediten fraude.

Durante el servicio religioso, el pastor José Maurício Fernandes, conocido como “Paizão” , se dirigió directamente al dirigente brasileño. La iglesia mantiene vínculos previos con la familia Bolsonaro y había expresado públicamente su respaldo a la candidatura presidencial de Flávio durante la campaña.

Flávio Bolsonaro dejó Brasil después de perder el balotaje presidencial y en medio de una investigación judicial. La Justicia brasileña había ordenado la entrega de sus pasaportes y posteriormente dispuso su cancelación luego de que no cumpliera con el plazo establecido. El senador niega las acusaciones en su contra y sostiene que es víctima de persecución política.

Su salida se produjo por vía terrestre hacia Argentina , a través de la zona de Misiones. Desde allí, Flávio, su esposa y sus dos hijas abordaron un vuelo privado que realizó una escala en Ecuador antes de llegar a Estados Unidos. Según informaciones publicadas en Brasil, utilizó documentación italiana para ingresar a territorio argentino.

El senador arribó a Miami el miércoles 28 de octubre. El Gobierno de Donald Trump confirmó que facilitaría su ingreso y el de su familia a Estados Unidos. Reuters informó que Washington autorizó su permanencia, mientras en Brasil continuaban las repercusiones judiciales y políticas por su salida del país.

Volvió a cuestionar el resultado electoral

La reaparición ocurrió después de que Flávio publicara un mensaje en el que aseguró que no se arrepiente de sus decisiones y sostuvo que el proceso judicial que enfrenta “está muy lejos de ser justo e imparcial”. También volvió a cuestionar la elección en la que Lula consiguió la reelección.

El Tribunal Electoral brasileño, observadores internacionales y el propio Partido Liberal de Bolsonaro reconocieron la victoria de Lula. Las denuncias de fraude formuladas por Flávio no fueron acompañadas hasta ahora por evidencia que permita modificar el resultado oficial.

Durante el culto del domingo, el dirigente agradeció además los casi 60 millones de votos obtenidos en el balotaje y afirmó que ese respaldo le da fuerzas para continuar su actividad política desde Estados Unidos.

Su situación judicial sigue abierta en Brasil

Mientras permanece en Estados Unidos, su defensa continúa presentando recursos ante el Supremo Tribunal Federal. Este lunes, sus abogados solicitaron que el juez Alexandre de Moraes sea apartado de una investigación vinculada con presunto lavado de dinero y pidieron que se revisen las medidas cautelares dispuestas contra el senador.

Flávio Bolsonaro perderá además su inmunidad parlamentaria en febrero, cuando termine su mandato como senador. Su permanencia en Estados Unidos y la continuidad de las investigaciones en Brasil mantienen abierto un conflicto judicial que también tiene consecuencias diplomáticas y políticas entre Brasilia y Washington.