Santilli defendió la salida de Flávio Bolsonaro: "No tenía impedimentos de Interpol"

Diego Santilli defendió este jueves el procedimiento migratorio que permitió a Flávio Bolsonaro salir de Argentina rumbo a Estados Unidos y aseguró que las autoridades nacionales no tenían registrado ningún impedimento que habilitara a retenerlo. “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara”, afirmó.

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El jefe de Gabinete sostuvo que el excandidato presidencial brasileño cumplió con los requisitos migratorios tanto al ingresar como al abandonar el territorio argentino. “Ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, explicó durante una actividad vinculada al RIGI en Rosario.

Santilli insistió en que el punto central fue la ausencia de una restricción internacional vigente contra Bolsonaro. “Si un ciudadano ingresa sin ninguna limitación y se va sin ninguna limitación, Migraciones autorizó porque no había ningún impedimento”, sostuvo.

La explicación coincide con lo señalado por especialistas consultados por Infobae: una prohibición de salida dictada por la Justicia brasileña no era suficiente por sí sola para impedir el tránsito por Argentina . Para que las autoridades locales pudieran retenerlo debía existir, por ejemplo, una orden de captura internacional, una alerta roja de Interpol o un requerimiento judicial formal comunicado a nuestro país.

Bolsonaro tenía en Brasil una orden judicial que le prohibía salir del territorio y lo obligaba a entregar sus pasaportes brasileños. Sin embargo, esa medida no se había traducido en una alerta internacional registrada en los controles argentinos al momento de su paso por Misiones.

Cómo fue el paso de Bolsonaro por Argentina

El dirigente brasileño ingresó a Argentina por el Puente Internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, acompañado por su esposa y sus hijas. Migraciones informó que la familia presentó documentación válida y que no registraba impedimentos legales para entrar al país.

Poco después, Bolsonaro abordó un avión privado Gulfstream G400 desde el aeropuerto de Puerto Iguazú. La aeronave realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, y luego continuó hasta Miami, donde el dirigente llegó junto a su familia.

Según la reconstrucción publicada por TN, Bolsonaro posee ciudadanía italiana y habría utilizado un pasaporte de ese país para abandonar Argentina. Brasil no podía anular unilateralmente ese documento, aunque la Justicia brasileña había ordenado que entregara cualquier documentación de viaje que tuviera en su poder.

El caso quedó bajo la lupa política y judicial

El paso de Bolsonaro por Argentina generó cuestionamientos de sectores de la oposición, que reclamaron explicaciones sobre la actuación de Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y otros organismos nacionales. También se presentaron pedidos de interpelación a funcionarios del Gobierno en la Cámara de Diputados.

Además, el fiscal federal de Puerto Iguazú Fabián Martínez solicitó informes a distintos organismos para establecer cómo se produjo el ingreso y determinar si existía alguna restricción legal que debiera haberse aplicado en territorio argentino.

Santilli evitó profundizar sobre las consecuencias políticas de la derrota de Bolsonaro frente a Lula da Silva en Brasil y buscó limitar su respuesta al aspecto migratorio. “El impacto de Brasil es de Brasil”, respondió cuando fue consultado por el escenario político del país vecino.

Por ahora, la posición oficial del Gobierno argentino es que Flávio Bolsonaro atravesó el país sin una orden internacional que impidiera su circulación y que Migraciones actuó dentro de los procedimientos correspondientes.