    • 29 de octubre de 2026 - 11:58

    Cuánto cuestan los codiciados macarons de Damián Betular en su pastelería de alta gama

    La pastelería de autor del reconocido chef en Villa Devoto ofrece opciones que combinan técnicas francesas e ingredientes autóctonos. Conoce el detalle de los precios oficiales y todas las presentaciones disponibles.

    El lugar cuenta con pastelería fina. Las variedades son de lujo.

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    Los macarons se han transformado en una de las marcas registradas indiscutidas de Damián Betular.

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    Tras conquistar al público televisivo por su exigencia técnica en la elaboración de estas delicadas piezas de la gastronomía francesa, el jurado de MasterChef trasladó toda esa impronta artesanal a Betular Pâtisserie, su icónico local ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto. Allí, fanáticos de la pastelería y curiosos hacen filas a diario para degustar creaciones que destacan por su estética impecable, texturas crocantes por fuera y rellenos suaves.

    Sin embargo, la gran pregunta entre quienes planifican una visita o buscan hacer un regalo distinguido gira en torno al presupuesto necesario para adquirirlos.

    Cuánto cuestan los macarons de Betular

    En la tienda oficial del pastelero (betular.com), la propuesta de macarons contempla diversas alternativas de embalaje pensadas tanto para degustaciones individuales como para obsequios corporativos o eventos sociales. Los valores parten desde los $38.000 para la versión más reducida, que es la caja de 6 unidades con sabores a elección. Esta opción inicial equivale a un promedio de $6.333 por cada bocado premium.

    Para quienes buscan una experiencia de cata más amplia o para compartir en grupo, la marca dispone de la caja mediana de 12 macarons por un precio oficial de $76.000. Por su parte, la presentación más ostentosa es la caja grande de 24 unidades, cuyo valor alcanza los $152.000 e integra dos piezas de cada una de las doce variedades fijas del catálogo. A estas cajas tradicionales se suma una presentación especial en lata metálica coleccionable de 12 macarons, comercializada a $86.000, una variante que suma valor estético y protección extra para el traslado de los productos.

    La variedad

    La variedad de sabores es uno de los sellos distintivos de la propuesta de alta gama de Betular. La carta permanente equilibra clásicos de la patisserie internacional con notas locales y regionales. Entre las opciones más elegidas sobresalen las combinaciones de pistacho, frambuesa, chocolate amargo 70%, avellana, limón y miel, y coco con dulce de leche. Asimismo, la tienda incorpora opciones frutales y de autor como maracuyá, maní caramelo, pretzel, banana, café y oporto, además de reinterpretaciones de postres argentinos como el clásico Balcarce.

    El elevado estándar de producción responde a procesos técnicos rigurosos. Cada pieza se elabora a base de harina de almendras seleccionadas, claras de huevo y azúcar glas, requiriendo un horneado preciso para lograr la característica "pollera" o base rugosa que define al verdadero macaron parisino. Asimismo, desde la pâtisserie recomiendan mantener las piezas refrigeradas a una temperatura constante de entre 14 °C y 16 °C para conservar intacta la humedad del relleno y la crocantez de sus tapas, e informan de forma explícita la presencia de frutos secos y lácteos entre sus ingredientes.

    Ubicado en la esquina de Mercedes y Pareja, en pleno corazón de Villa Devoto, el local atiende de manera presencial de lunes a domingos entre las 9:00 y las 20:30. No obstante, a través del canal digital oficial es posible realizar pedidos en modalidad take-away para retirar directamente en el establecimiento sin demoras.

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