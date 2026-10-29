Nueva encuesta presidencial 2027: Milei lidera, pero el 57,5% pide un cambio y Bullrich sorprende en un balotaje

Una nueva encuesta nacional comenzó a dibujar un escenario todavía abierto para las elecciones presidenciales de 2027 . El estudio de CB Global Data revela un dato que sobresale por encima del resto: el 57,5% de los consultados prefiere que haya un cambio de Gobierno , contra un 33,8% que se inclina por la continuidad de la actual administración y un 8,7% que todavía no tiene una posición definida.

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Sin embargo, ese deseo mayoritario de cambio todavía no aparece concentrado en un candidato opositor. Cuando la consultora preguntó directamente por intención de voto presidencial, Javier Milei quedó primero con el 27,1% , seguido por Axel Kicillof con 16,5% y por un eventual candidato respaldado por Cristina Kirchner con 12,1%.

Esa diferencia entre ambas preguntas es uno de los principales datos que deja el relevamiento: una mayoría manifiesta querer un recambio en la conducción nacional, pero las distintas alternativas opositoras aparecen fragmentadas cuando deben elegir nombres concretos.

Detrás del Presidente aparece Axel Kicillof con 16,5% , mientras que la opción denominada por la consultora como “candidato de CFK” alcanza el 12,1%. Patricia Bullrich queda cuarta con 8,5% y Myriam Bregman registra 7,3%. Más atrás se ubica un candidato del Peronismo Federal con 3,5% y Miguel Ángel Pichetto con 0,9%. Otros candidatos reúnen 6,2%, el voto en blanco alcanza 3,5% y hay un dato que también puede resultar decisivo de cara al año próximo: 14,4% todavía no sabe a quién votaría .

La encuesta de CB Global Data muestra que el 57,5% prefiere un cambio de Gobierno, aunque Javier Milei continúa primero en intención de voto individual con el 27,1%.

La encuesta mide por separado a Kicillof y a un eventual postulante identificado con Cristina Kirchner, por lo que no corresponde sumar automáticamente ambos porcentajes como si representaran una candidatura única. Los números describen únicamente el escenario planteado por la consultora.

Milei y Kicillof, dentro del margen de error en un balotaje

CB Global Data también planteó dos escenarios hipotéticos de segunda vuelta. En un eventual enfrentamiento entre Milei y Kicillof, el presidente obtiene 43% y el gobernador bonaerense 40,6%.

La diferencia es de apenas 2,4 puntos, inferior al margen de error de ±2,9 puntos informado para el estudio. Por ese motivo, estadísticamente el escenario no permite establecer una ventaja concluyente entre ambos. Además, 8,6% elegiría votar en blanco o anular y 7,8% todavía no sabe qué haría.

El resultado vuelve a mostrar un panorama de fuerte paridad entre Milei y Kicillof, algo que también apareció en otros sondeos recientes, aunque cada encuesta utiliza metodologías, muestras y escenarios distintos y no deben compararse sus porcentajes de manera automática.

El dato llamativo de Bullrich

Uno de los resultados más particulares aparece cuando la consultora reemplaza a Milei por Patricia Bullrich en un hipotético balotaje contra Kicillof. En ese escenario, Bullrich alcanza 47,3% frente al 40,1% del gobernador bonaerense, una diferencia de 7,2 puntos. El 5,7% elegiría voto blanco o nulo y otro 6,9% permanece indeciso.

El dato contrasta especialmente con la primera vuelta simulada, donde Bullrich obtiene solamente 8,5%. Es decir, el sondeo registra comportamientos muy diferentes según si se pregunta por una competencia con varios candidatos o por una segunda vuelta entre dos opciones. Eso no significa que la dirigente tenga asegurado ese resultado ni constituye una proyección electoral. Se trata de una hipótesis planteada a los encuestados a un año de las elecciones y puede modificarse sustancialmente a medida que se definan candidaturas, alianzas y el escenario económico y político.

Casi seis de cada diez quieren un cambio

Más allá de los nombres, probablemente el principal dato político del relevamiento sea el 57,5% que reclama un cambio de Gobierno para 2027. Frente a ese porcentaje aparece un 33,8% que prefiere continuidad, una brecha de 23,7 puntos. La cifra, sin embargo, convive con el liderazgo individual de Milei y con un escenario opositor dividido entre Kicillof, un eventual candidato cercano a Cristina Kirchner, Bullrich, Bregman y otras alternativas.

La cantidad de indecisos también mantiene abierto el panorama: 14,4% no define candidato en primera vuelta, mientras que tanto los escenarios de balotaje como la preferencia entre cambio y continuidad conservan porcentajes de personas que todavía no tomaron una decisión.

Cómo se hizo la encuesta

El relevamiento de CB Global Data fue realizado a nivel nacional entre el 21 y el 25 de octubre de 2026, con 1.151 casos. La investigación fue online y la consultora informó un margen de error de ±2,9 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

La muestra corresponde a población mayor de 18 años y utilizó cuotas según sexo, nivel educativo y franjas etarias. Como ocurre con cualquier encuesta, los resultados representan una fotografía de opinión del momento en que se realizó el trabajo de campo y no una predicción del resultado electoral de 2027.