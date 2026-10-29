El Niño en San Juan: alertan por la presencia de alacranes, arañas y serpientes cuando el fenómeno impacte con toda su fuerza

El fenómeno climático conocido como El Niño podría aumentar el riesgo de lluvias intensas e inundaciones, favoreciendo el desplazamiento de alacranes, arañas y serpientes hacia refugios secos, incluso dentro de las viviendas.

Cuánto cuestan los codiciados macarons de Damián Betular en su pastelería de alta gama

Destituyeron a un juez por ocultar en su CV que había sido echado del Poder Judicial

El Ministerio de Salud, a través de la Sección Zoonosis, División Epidemiología, Departamento Medicina Sanitaria recomendó que para prevenir accidentes es necesario:

Para mover objetos, es preferible utilizar palas o escobas y emplear guantes gruesos y calzado cerrado.

En caso de encontrar un alacrán, una araña o una serpiente, se recomienda mantener la distancia, alejar a los niños y las mascotas y no intentar tocar, capturar ni matar al ejemplar.

Ante una picadura o mordedura, es fundamental mantener la calma, retirar anillos, pulseras, relojes o prendas ajustadas y acudir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano.

Para aliviar el dolor, se puede colocar una compresa fría sobre la zona afectada, sin aplicar hielo directamente sobre la piel. Si es posible hacerlo sin correr riesgos, una fotografía del animal tomada desde lejos puede ayudar a identificar la especie y orientar la atención médica.

Es importante recordar que no se deben realizar torniquetes ni ligaduras, cortar la herida, succionar el veneno ni aplicar alcohol, pomadas o remedios caseros. Tampoco se deben consumir medicamentos sin indicación profesional. La prevención, el cuidado de los espacios y la atención médica oportuna son fundamentales para reducir los riesgos y proteger a las familias ante posibles inundaciones y la presencia de animales ponzoñosos.

Se debe solicitar asistencia a los organismos competentes: