    • 29 de octubre de 2026 - 11:23

    El Niño en San Juan: alertan por la presencia de alacranes, arañas y serpientes cuando el fenómeno impacte con toda su fuerza

    Generalmente buscan zonas secas cuando hay lluvias o inundaciones.

    Alacranes, arañas y serpientes: advierten en San Juan que El Niño puede elvar la presencia de estos animales en zonas urbanas

    Alacranes, arañas y serpientes: advierten en San Juan que El Niño puede elvar la presencia de estos animales en zonas urbanas

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    El fenómeno climático conocido como El Niño podría aumentar el riesgo de lluvias intensas e inundaciones, favoreciendo el desplazamiento de alacranes, arañas y serpientes hacia refugios secos, incluso dentro de las viviendas.

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    El Ministerio de Salud, a través de la Sección Zoonosis, División Epidemiología, Departamento Medicina Sanitaria recomendó que para prevenir accidentes es necesario:

    • Mantener los patios limpios y libres de malezas, leña, escombros y residuos acumulados, además de colocar mallas protectoras en las rejillas de desagüe.
    • También es fundamental sacudir y revisar el calzado, la ropa y las sábanas antes de utilizarlos, evitar dejar prendas en el suelo y mantener las camas separadas de las paredes.
    • Durante las inundaciones, se aconseja no caminar descalzo ni con ojotas en el agua o el barro, utilizar botas de goma o calzado cerrado y revisar cuidadosamente los lugares oscuros antes de tocar objetos o ingresar a sectores afectados.
    • Al regresar a una vivienda inundada o realizar tareas de limpieza, se debe evitar introducir las manos en lugares ocultos, debajo de muebles, colchones o entre escombros.

    Para mover objetos, es preferible utilizar palas o escobas y emplear guantes gruesos y calzado cerrado.

    En caso de encontrar un alacrán, una araña o una serpiente, se recomienda mantener la distancia, alejar a los niños y las mascotas y no intentar tocar, capturar ni matar al ejemplar.

    Prevención

    Ante una picadura o mordedura, es fundamental mantener la calma, retirar anillos, pulseras, relojes o prendas ajustadas y acudir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano.

    Para aliviar el dolor, se puede colocar una compresa fría sobre la zona afectada, sin aplicar hielo directamente sobre la piel. Si es posible hacerlo sin correr riesgos, una fotografía del animal tomada desde lejos puede ayudar a identificar la especie y orientar la atención médica.

    Es importante recordar que no se deben realizar torniquetes ni ligaduras, cortar la herida, succionar el veneno ni aplicar alcohol, pomadas o remedios caseros. Tampoco se deben consumir medicamentos sin indicación profesional. La prevención, el cuidado de los espacios y la atención médica oportuna son fundamentales para reducir los riesgos y proteger a las familias ante posibles inundaciones y la presencia de animales ponzoñosos.

    Se debe solicitar asistencia a los organismos competentes:

    • Bomberos: 100 / 4210888 / 4213280 / 4212781
    • Dirección de Protección Civil: 103 / 4227475 / 4218606
    • Policía Ecológica: 4213280

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