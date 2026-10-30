"La lucha continúa": Flávio Bolsonaro reapareció desde Estados Unidos tras su salida de Brasil

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro reapareció públicamente este viernes desde Estados Unidos , donde se encuentra junto a su familia, y aseguró que decidió irse de su país para poder seguir ejerciendo su liderazgo político. “La lucha continúa”, afirmó.

Brasil citó a la máxima representante argentina y pidió explicaciones por la fuga de Flávio Bolsonaro

Durante una transmisión en vivo por Instagram, Bolsonaro relató cómo tomó la decisión y acusó al Supremo Tribunal Federal (STF) de impulsar una persecución en su contra.

“Di un paso atrás para dar dos hacia adelante”, afirmó al explicar los motivos de su salida de Brasil a través de la Argentina. También agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y advirtió que el descontento por el resultado electoral continúa.

Bolsonaro contó que el lunes, después de las elecciones, visitó por última vez a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple prisión domiciliaria. Según su relato, cuando terminó el encuentro de 30 minutos, un funcionario le avisó que había agentes de la Policía Federal en la puerta de la vivienda.

“Miré a mi padre y le dije: ‘Papá, empezó la persecución’”, recordó. En ese momento, según contó, recibió una notificación de una decisión del juez Alexandre de Moraes que ordenaba la retención de sus pasaportes y le prohibía salir de Brasil.

El dirigente aseguró que la medida fue una represalia política y cuestionó la actuación del magistrado. También volvió a poner en duda el resultado electoral, aunque no presentó pruebas, y sostuvo que hubo irregularidades que, a su entender, no fueron investigadas.

“Perdí contra el sistema, no contra mi adversario”, afirmó en referencia a la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Además, acusó a las instituciones brasileñas de estar “completamente cooptadas” y cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial.

Durante la transmisión, Flávio Bolsonaro explicó que decidió viajar a Estados Unidos junto con su esposa y sus dos hijas porque consideró que desde el exterior tendría más libertad para expresarse. “No es fácil salir de tu país para seguir teniendo, al menos, una voz activa”, señaló.

También mencionó a su hermano Eduardo Bolsonaro, quien ya se encuentra en Estados Unidos, y sostuvo que su padre está impedido de ejercer influencia política debido a las restricciones judiciales.

Por último, aseguró que continuará al frente de la oposición desde el exterior y anticipó que en los próximos días profundizará sus cuestionamientos al proceso electoral y a las decisiones judiciales que motivaron su salida de Brasil.

Bolsonaro viajó a la Florida tres días después de perder el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva y luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) le ordenara la entrega de sus pasaportes en el marco de una investigación judicial.

Desde Miami, el dirigente del Partido Liberal (PL) había anunciado el jueves que encabezaría la oposición a Lula desde el exterior y había denunciado una supuesta persecución política. También cuestionó el resultado electoral y habló de un presunto fraude, aunque no presentó pruebas que respaldaran sus acusaciones.

En su primer comunicado desde Estados Unidos, agradeció al presidente estadounidense Donald Trump y al mandatario argentino Javier Milei por el respaldo recibido durante su salida de Brasil. Además, prometió impulsar una estrategia de movilización opositora por medios pacíficos y legítimos.