Lula criticó la salida de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos: "Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa"

El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó de “vergonzosa” la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos , dos días después del balotaje en el que se impuso para continuar al frente del país. El mandatario cuestionó la decisión de su rival político, quien enfrenta varias investigaciones judiciales, y sostuvo que podría haberse quedado en territorio brasileño para responder a las acusaciones.

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“Quien no debe, no teme. Quien sale escondido de su país, debe alguna cosa. Ese acto de salir de Brasil es vergonzoso”, afirmó Lula este martes, mientras celebraba su cumpleaños número 81 en su residencia de Brasilia.

El mandatario lamentó que el excandidato del Partido Liberal (PL) haya abandonado el país junto a su familia. “Podría haberse quedado para probar que las acusaciones no son verdaderas”, expresó.

Durante sus declaraciones, Lula comparó la situación de Bolsonaro con su propia experiencia judicial. El presidente brasileño recordó que recibió invitaciones para salir del país y refugiarse en embajadas, pero decidió permanecer en Brasil y presentarse ante la Policía Federal para defender su inocencia.

“Decidí quedarme en Brasil y entregarme a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y probar mi inocencia. Y estoy aquí, siendo reelecto a un nuevo mandato”, señaló. “Decidí quedarme en Brasil y entregarme a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y probar mi inocencia. Y estoy aquí, siendo reelecto a un nuevo mandato”, señaló.

Lula estuvo 580 días en prisión en el marco de la operación Lava Jato, antes de que las condenas en su contra fueran anuladas por la Justicia.

El mandatario también lanzó duras críticas contra Flávio Bolsonaro, a quien acusó de mentir y de no tener compromiso con la verdad. Además, cuestionó a la familia Bolsonaro por su relación con Estados Unidos y afirmó que ese país ocupa un lugar prioritario para ellos.

La promesa de Lula por sus 81 años

En paralelo a sus críticas políticas, Lula publicó un video en Instagram en el que expresó su compromiso de trabajar por Brasil durante su nuevo mandato. La publicación, titulada “81 años de gratitud con Dios y el pueblo brasileño”, incluyó una promesa de dedicación plena a la gestión.

“Quiero asumir un compromiso: voy a hacer el mejor mandato que un presidente haya hecho en la historia de este país”, afirmó.

Luego agregó: “Voy a dedicar 24 horas al día para hacer de este país el país que todo el mundo sueña”.

El cumpleaños del mandatario también motivó una convocatoria del Partido de los Trabajadores (PT) para que sus simpatizantes se reunieran frente a su residencia presidencial en Brasilia.

Lula, que suele mostrarse activo públicamente, utiliza habitualmente un sombrero para cubrir parte de su cabello gris. Su celebración coincidió con un momento de fuerte repercusión política tras el resultado electoral y la salida de su principal adversario hacia Estados Unidos.