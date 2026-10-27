El gobierno argentino confirmó que no felicitará a Lula por su victoria y crece la tensión con Brasil

El Gobierno confirmó hoy que no felicitará a Lula da Silva tras su victoria en el balotaje que se realizó el pasado domingo en Brasil. “No va a haber un comunicado oficial”, señaló el vocero presidencial, Adrián Ravier, cuando se le preguntó este martes si la Cancillería reconocería el resultado electoral.

La declaración, formulada a 48 horas del cierre de las urnas, ratifica a la Argentina como el único país sudamericano sin un reconocimiento formal de la victoria del líder del PT, en una relación bilateral que ya acumula embajadas sin titulares desde agosto, insultos presidenciales cruzados y ahora una investigación de la Policía Federal brasileña sobre si Flávio Bolsonaro intentó abandonar el país por la frontera con Misiones.

Ravier, en conferencia de prensa de Casa Rosada, señaló que el gobierno argentino “tomó nota del resultado electoral”, recordó que en 2023, cuando Javier Milei fue electo, no hubo ningún gesto del presidente brasileño para saludarlo personalmente, y señaló: “No es un hipócrita, hay una diferencia ideológica entre los dos mandatarios que es real”.

Consultado por el efecto en las relaciones entre ambos países de esta postura, Ravier aseguró: “Para el presidente es mucho más importante el pueblo que las diferencias, y digamos, los dos pueblos y el comercio y las relaciones que puedan generarse, que las diferencias ideológicas que pueda haber entre los dos mandatarios. El canciller lo ha dicho cantidad de veces. Del lado argentino, la diplomacia continúa, las relaciones comerciales continúan. No esperamos que nada de todo esto pueda afectar el trabajo que llevamos adelante dentro del Mercosur”.

Y agregó: ”Seguimos trabajando como siempre dentro del Mercosur y todas las personas y las empresas que desde Argentina y desde Brasil quieran comerciar y relacionarse lo van a poder seguir haciendo con total normalidad”.

Por otro lado, y ante la pregunta de si el gobierno estaría en condiciones de otorgar asilo político a Flávio Bolsonaro, el vocero presidencial respondió que “no hay ningún pedido de asilo, con lo cual no hay nada más que agregar”.

Esta última especulación se da en paralelo a la investigación que abrió la Policía Federal de Brasil, que contactó a autoridades argentinas para verificar si el senador y excandidato presidencial cruzó la frontera en Misiones para abordar en Puerto Iguazú un avión privado, matrícula LV-JQW, con destino al aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida.

Hasta el mediodía de este martes se desconocía el paradero de Bolsonaro. No hay registros de una entrada legal a la Argentina, según informó la Dirección Nacional de Migraciones. En un comunicado, se afirmó que “no se registra ingreso alguno a la República Argentina”. El organismo indicó que, ante la escalada mediática por la presencia de la aeronave en Puerto Iguazú, las autoridades iniciaron controles sobre el avión y la tripulación y constataron que “la documentación de la empresa se encuentra en regla y no se presentó ningún plan de vuelo que incluya a la familia Bolsonaro”.

Cronología de una escalada de tensión

La fractura diplomática actual tiene una secuencia precisa. El 26 de julio, Milei viajó a San Pablo para participar del lanzamiento de la candidatura de Flávio Bolsonaro y llamó a Lula “presidiario”, “ladrón” y “totalitario”. También atacó al ministro del STF Alexandre de Moraes. Ese mismo día, Itamaraty convocó al embajador argentino Daniel Raimondi para pedir explicaciones y llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Tras una jornada de nuevos insultos de Milei, el gobierno brasileño formalizó el 4 de agosto la rebaja de las relaciones al nivel de encargados de negocios. La embajada brasileña en Buenos Aires quedó bajo conducción del ministro consejero Eduardo Uziel; la argentina en Brasilia pasó a manos de la encargada de negocios María Cortés cuando Raimondi volvió a Buenos Aires en las semanas siguientes.

El 20 de octubre, cinco días antes de la segunda vuelta, Milei escribió en X que esperaba que “el último truco de campaña sucia” de Lula no incluyera “robarse la elección”. Itamaraty respondió que las declaraciones constituían “una nueva e inaceptable tentativa de injerencia externa en el proceso democrático brasileño”. El 24 de octubre, tras el último debate televisivo entre Lula y Bolsonaro, Milei calificó al presidente brasileño de “ladrón y mentiroso” en mayúsculas, acusando a su equipo de campaña de difundir datos falsos sobre la Argentina.

El día del balotaje, Milei utilizó sus redes para replicar una publicación de La Derecha Diario que acusaba a Lula de querer “robar las elecciones” por la extensión de dos horas del horario de votación. Una vez conocido el resultado de las elecciones, no hubo mención, ni felicitación ni comunicado oficial de la Cancillería esa noche. Esta posición es la que se mantiene hasta el momento.

El único dirigente de La Liberta Avanza que se pronunció fue el titular provisional del Senado, Bartolomé Abdala, con un mensaje en redes: “El pueblo brasileño eligió presidente en una jornada democrática cuestionada. Si bien muchos argentinos, como yo, queríamos el triunfo de las ideas de la libertad, le deseo éxitos a Brasil”. El bloque PRO, aliado del oficialismo, emitió un comunicado que reconoció la victoria de Lula y lo felicitó. Mauricio Macri hizo lo propio a título personal.

La secuencia deja al gobierno argentino en una posición singular. Más si se tiene en cuenta que Valdemar Costa Neto, el presidente del PL, el partido de Bolsonaro, difundió una carta en la que “reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral”, aunque pidió que los “cuestionamientos planteados” sean “debidamente esclarecidos”.

Todos los mandatarios sudamericanos felicitaron a Lula entre la noche del domingo y la mañana del lunes. Entre ellos, los presidentes con más afinidad ideológica con Milei: José Antonio Kast (Chile), Keiko Fujimori (Perú), Abelardo de la Espriella (Colombia), Rodrigo Paz (Bolivia), Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador). También lo hicieron Yamandú Orsi (Uruguay), Claudia Sheinbaum (México) y Miguel Díaz-Canel (Cuba). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tampoco felicitó a Lula y calificó la elección como “amañada”, aunque dijo que “le cae bien” el mandatario brasileño.

En cuanto a la relación diplomática, según supo Infobae, Daniel Raimondi considera que aún sigue en funciones como embajador y espera regresar a Brasilia a la brevedad, aunque condiciona ese retorno a que el gobierno brasileño reponga primero a su embajador en Buenos Aires. De todas formas, en los pasillos de Casa Rosada y de cancillería entienden que “hay que esperar” a que se acomode mejor la situación.

El respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro tenía una dimensión estratégica. Un triunfo del candidato del PL habría permitido articular un eje Buenos Aires-Brasilia capaz de redefinir el Mercosur, convertirlo en una plataforma de apertura comercial y presentar a la región como un área sin conflictos armados, con activos en litio, tierras raras, petróleo y gas. Con Lula confirmado para un cuarto mandato, esa hoja de ruta queda descartada. En lugar de un socio ideológico, Milei tiene enfrente a un adversario que acaba de demostrar capacidad de remontada y con vasos comunicantes con el kirchnerismo.

En términos formales, ambos mandatarios deberán coincidir en la cumbre semestral del Mercosur, prevista para el 4 de diciembre en Montevideo. Diez días después, ambos mandatarios podrían asistir a la reunión del G20 convocada por Trump en Mar-a-Lago.

El comercio bilateral

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y del Centro de Economía Internacional (CEI) de la Cancillería muestran que entre enero y septiembre de 2026 las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron USD 9.789 millones y las importaciones sumaron USD 12.005 millones, con un déficit de USD 2.216 millones, menos de la mitad del registrado en el mismo período de 2025 (USD 5.108 millones).

Desde el lado brasileño, el Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios registró una caída del 18,5% en las exportaciones de Brasil a la Argentina, con retrocesos pronunciados en vehículos de pasajeros (-32%) y autopartes (-28%). La mejora del saldo argentino no responde a la diplomacia sino a la menor demanda de vehículos y bienes de capital. Las exportaciones argentinas a Brasil crecieron apenas un 4,5%, contra un 21,6% de aumento general del total de ventas externas del país. Brasil concentra el 66% de las exportaciones del complejo automotor argentino.

El acuerdo bilateral ACE 14, que establece arancel cero con regla de flexibilidad, prevé la eliminación de los límites en julio de 2029, pero su renegociación requiere coordinación que hoy no existe. Lo mismo ocurre con los proyectos de exportación de gas de Vaca Muerta hacia Brasil, que necesitan cambios regulatorios y avanza con lentitud cuando los presidentes no se hablan.