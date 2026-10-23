Nueva renuncia en el Gobierno de Milei: se fue un funcionario clave de Seguridad

Una nueva baja sacudió las estructuras del Gobierno de Javier Milei. Se trata de Julián Curi, quien hasta este viernes se desempeñaba como subsecretario de Asuntos Penitenciarios. El dirigente, de estrecho vínculo político con la actual senadora nacional Patricia Bullrich, presentó su renuncia indeclinable y solicitó que sea aceptada de manera inmediata.

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La nota formal fue dirigida tanto al presidente de la Nación como a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. No obstante, desde la cartera nacional confirmaron que por el momento no se ha designado un reemplazante para cubrir la vacante institucional.

El motivo central de la dimisión estuvo marcado por un duro choque institucional y judicial. Curi, que en el pasado actuó como abogado personal de Bullrich y la acompañó en su paso por el Poder Ejecutivo, vinculó su salida a un expediente abierto en los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el escrito de dimisión, Curi reveló que un tribunal porteño emitió un apercibimiento en su contra por la presunta comisión de los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de haberle fijado sanciones económicas diarias sobre su patrimonio personal.

El conflicto de fondo radica en el traslado y alojamiento de detenidos. El exsubsecretario denunció una indebida intromisión del fuero local de la Capital Federal en asuntos que conciernen exclusivamente a las competencias de la Justicia Federal y al Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Defensa del federalismo: Curi contrapuso la actuación de la Justicia de la Ciudad con los fallos dictados por jueces federales y calificó su dimisión como un acto de "defensa del carácter federal del Servicio Penitenciario".

Grave antecedente: Cuestionó que decisiones administrativas dictadas conforme a la Constitución Nacional terminen derivando en persecuciones y multas judiciales a funcionarios de la órbita nacional.

Agradecimientos a los Milei y un llamativo gesto hacia el Gabinete

En el tramo final de la carta de renuncia, el exfuncionario dedicó palabras de gratitud a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y a su mentora política, aunque omitió referirse a la titular actual de la cartera de Seguridad.

"Deseo expresar mi agradecimiento al presidente de la Nación, Javier Milei; a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; y, especialmente, a la señora senadora nacional Patricia Bullrich, por la confianza, acompañamiento, respaldo y respeto demostrados durante mi gestión", redactó Curi.

La evidente ausencia de mención a la ministra Alejandra Monteoliva en los agradecimientos dejó entrever las tensiones internas en el área de Seguridad tras la salida de Bullrich al Senado, en el marco de una renuncia que suma un nuevo capítulo a las fricciones entre el Ejecutivo nacional y la Justicia porteña.