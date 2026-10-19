Milei en la AOG Expo: "Me niego a creer que los argentinos voten hacia atrás en 2027"

En el marco de su participación en la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Expo en la provincia de Neuquén, el presidente Javier Milei encabezó una exposición de más de una hora ante empresarios y referentes del sector energético. Durante su discurso, el jefe de Estado defendió con firmeza la solvencia del modelo económico, apuntó duramente contra los cuestionamientos de la oposición y proyecciones de consultores, y dejó una definición política de cara a los próximos turnos electorales: “Me niego a creer que los argentinos voten hacia atrás”.

Ante un auditorio colmado que interrumpió su alocución en varias oportunidades con aplausos, el mandatario contrapuso los resultados de su gestión con el "modelo de atraso del kirchnerismo". En ese sentido, rechazó las críticas sobre el ritmo de la reactivación y las mediciones de precios, dirigiendo también dardos a análisis periodísticos y económicos.

"Dicen que crecemos a dos velocidades, que la inflación no baja tan rápido. Antes ni crecíamos", disparó el Presidente durante su intervención.

Uno de los ejes centrales de la presentación fue la defensa irrestricta del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Milei se quejó de las voces críticas que señalan el costo fiscal que implica el esquema de beneficios para grandes capitales.

"Es una estupidez. ¿Qué costo fiscal va a tener una inversión si con el RIGI nunca se hubiese hecho? Los economistas chantas dicen eso, son incapaces de generar valor. El RIGI genera empleo y dólares, es una pieza clave de nuestro trabajo", enfatizó ante la audiencia empresaria.

En la misma línea, el Presidente ironizó sobre las posturas del arco político opositor respecto a las metas presupuestarias oficiales: "Muchas veces me acuerdo que en algún momento los 'kukas' le decían a Macri que el cemento no se come, y básicamente ahora lo cambiaron y dicen que el superávit no se come. Es interesante, ¿no? Porque nosotros estamos enfrentando vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares, lo cual le hemos explicado hasta el cansancio que ya los tenemos cerrados, pero no hay más sordo que el que no quiere oír".

Al trazar una comparación con esquemas financieros de gestiones anteriores, Milei planteó qué sucedería bajo el antiguo modelo: "Imagínense que tuviéramos que salir a buscar 35.000 millones de dólares por el déficit y 25.000 millones más por el 'rollover'. ¿Ustedes se imaginan si en este momento Argentina tendría que ir a buscar al mundo 60.000 millones de dólares para financiar al fisco y además arrancar con la balanza energética abajo?".

Superávit comercial y blindaje financiero paera el próximo año

En el tramo final de su discurso, el mandatario expuso cifras sobre la posición de reservas y la solidez externa proyectada para los próximos meses. Según detalló, el año cerrará con un superávit comercial estimado en torno a los 30.000 millones de dólares.

En ese contexto, enumeró las herramientas con las que cuenta el Banco Central y el Tesoro para afrontar las obligaciones financieras futuras: "Tenemos comprados desde la elección más de 20.000 millones de dólares. Pero no solo eso: tenemos el swap chino, el swap con Estados Unidos, una posición en futuros limpia por 15.000 millones de dólares que representa el 50% de la base monetaria, más el balance comercial del año que viene y lo que ingrese por el RIGI".

"Nos hemos construido un seguro, a esta altura, de 125.000 millones de dólares. Es decir, macroprudencialmente, las cosas las estamos haciendo", concluyó el jefe de Estado entre aplausos del sector petrolero y energético.