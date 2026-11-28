En diálogo con CNN en Español, el Presidente ratificó sus duros cuestionamientos hacia Lula da Silva, lo acusó de financiar campañas en su contra y afirmó que, pese al choque político, la relación comercial entre ambos países sigue intacta.

El presidente Javier Milei volvió a marcar distancia de Luiz Inácio Lula da Silva al asegurar que no le interesa recibir una invitación para participar de la ceremonia de asunción en Brasil, y reiteró severas acusaciones contra el mandatario brasileño. Las declaraciones se dieron en una entrevista con CNN en Español, en medio de un clima de fuerte tensión diplomática entre ambos gobiernos.

"Lula no me invitó a la ceremonia, y no tengo ningún interés en que lo haga, tampoco", expresó el jefe de Estado argentino. En esa misma línea, sostuvo que tanto Lula como sus ministros lo insultaron y denunció interferencias políticas: "Financió campañas negativas en contra en 2023 y en 2025, cuando vino al país, y ya mandó a su gente para ensuciar el terreno de cara al 2027".

Duras acusaciones y separación del vínculo comercial Milei profundizó sus críticas hacia el presidente brasileño con calificativos contundentes: "Yo digo que es un corrupto, y es un corrupto; digo que fue un presidiario, y lo digo porque fue un presidiario". Acto seguido, intentó desmarcar sus dichos de una opinión subjetiva al señalar: "No es un juicio de valor, porque fue condenado por eso".

Sin embargo, el Presidente buscó trazar una divisoria entre el enfrentamiento político y el intercambio económico y bilateral. "La relación entre Argentina y Brasil está intacta. Comercialmente, está intacta", remarcó. El cruce se produce en un contexto de fricción creciente tras la reelección de Lula y la ausencia de invitación a Milei para la jura prevista para el 5 de enero en Brasilia.

Su postura sobre España y el rol de los gobernantes Consultado sobre el panorama electoral en España —en vísperas de los comicios generales de este fin de semana— y su distanciamiento público con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, Milei bajó el tono en lo que respecta al vínculo entre ambas sociedades.