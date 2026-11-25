La senadora nacional Patricia Bullrich volvió a enviar un mensaje al Gobierno de Javier Milei sobre la situación económica del país. La dirigente oficialista planteó la necesidad de introducir modificaciones en el programa económico para que los resultados de las reformas puedan sentirse en los hogares y las empresas antes de las elecciones presidenciales de 2027.

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En una entrevista con Bloomberg, la exministra de Seguridad reclamó una reducción de impuestos, mejores condiciones de financiamiento y medidas específicas para las actividades que atraviesan mayores dificultades. Su planteo se conoció en medio de la desaceleración económica y de las crecientes diferencias dentro del oficialismo sobre cómo encarar el próximo año electoral.

“No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028” , advirtió Bullrich, al señalar que antes habrá una elección presidencial en la que los argentinos evaluarán los resultados de la gestión libertaria.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado consideró necesario realizar “cambios quirúrgicos” para mejorar la situación de los sectores productivos más afectados. Entre sus principales preocupaciones mencionó la estructura tributaria y los costos logísticos que enfrentan las empresas argentinas, factores que, según sostuvo, dificultan su competitividad frente a los mercados internacionales.

También reclamó una reducción sostenida de las tasas de interés para facilitar el acceso al crédito. La senadora señaló que el encarecimiento del financiamiento durante 2025 afectó tanto a las empresas que necesitaban recursos para invertir como a las familias que buscaban acceder a préstamos hipotecarios.

La advertencia electoral y el recuerdo de la derrota de Macri

Durante la entrevista, Bullrich recordó lo sucedido en las elecciones primarias de 2019, cuando Mauricio Macri sufrió una contundente derrota frente a Alberto Fernández. Aquel resultado desencadenó una fuerte reacción en los mercados financieros, con caídas de los bonos y las acciones argentinas y una depreciación del peso.

La senadora consideró que, a diferencia de aquel escenario, la actual administración todavía dispone de margen para realizar modificaciones antes de que comience la campaña presidencial. También advirtió que el oficialismo no debería confiarse en las divisiones internas del peronismo, debido a la posibilidad de que sus distintos sectores vuelvan a confluir en un mismo frente electoral.

Qué dijo sobre una eventual candidatura presidencial

Bullrich también fue consultada sobre la posibilidad de competir por la Presidencia o integrar una fórmula como candidata a vicepresidenta en 2027. Sin embargo, evitó confirmar sus aspiraciones electorales y sostuvo que actualmente su atención está puesta en otras discusiones dentro del espacio político.

Pese a las diferencias que manifestó públicamente durante las últimas semanas, calificó como buena su relación con Javier Milei. El presidente también había descartado recientemente las versiones sobre un posible alejamiento de la senadora de las filas oficialistas.

La reforma electoral, el próximo desafío en el Senado

Las declaraciones se conocieron en la previa de una sesión importante para el Gobierno. Este jueves 26 de noviembre, el Senado tiene previsto debatir la reforma electoral que contempla la suspensión de las PASO durante 2027, una de las iniciativas que el oficialismo busca aprobar antes de finalizar el año.

Bullrich aseguró que cuenta con los votos necesarios para avanzar con el proyecto y también manifestó su preferencia por un calendario electoral unificado, en el que las elecciones provinciales y nacionales se realicen durante una misma jornada.