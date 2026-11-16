Bullrich confirmó que vuelve a la mesa política en plena tensión con los Milei y con la reforma electoral en juego

Patricia Bullrich volverá este martes a sentarse en la mesa política del Gobierno en un momento de máxima sensibilidad interna. Tras varias idas y vueltas sobre su presencia, la senadora confirmó que participará de la reunión convocada para las 11 en Casa Rosada , después de tres semanas sin encuentros del reducido círculo oficialista.

La reunión llegará atravesada por dos frentes. Por un lado, persisten los contrapuntos públicos entre Bullrich y el núcleo más cercano a Javier y Karina Milei ; por otro, el oficialismo necesita ordenar rápidamente la negociación por la reforma electoral , uno de los proyectos que pretende aprobar antes de que termine el año.

La Casa Rosada intenta además retomar ritmo legislativo antes del cierre del período ordinario, previsto para el 30 de noviembre , y evalúa convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre. En la lista aparecen también el Presupuesto 2026, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Uno de los temas centrales será el proyecto que contempla cambios en el régimen electoral. El oficialismo trabaja sobre una fórmula que incluye la suspensión de las PASO y la posibilidad de incorporar listas colectoras, un punto que generó diferencias incluso dentro del espacio gobernante.

La mesa política volverá a reunirse después de tres semanas y tendrá entre sus principales temas la suspensión de las PASO y el debate por las listas colectoras.

Las colectoras permitirían que distintas listas legislativas acompañen una misma candidatura en otra categoría. Gobernadores radicales plantearon esa posibilidad como parte de la negociación, pero la propuesta abrió dudas sobre su aplicación para la elección de senadores nacionales.

Uno de los cuestionamientos más visibles llegó desde Gerardo Milman, dirigente cercano a Bullrich, quien sostuvo que el mecanismo podría ser inconstitucional para la elección de senadores porque alteraría el sistema de representación por mayoría y primera minoría previsto en la Constitución. Desde el entorno legislativo de Bullrich remarcaron, sin embargo, que se trató de una postura personal de Milman.

Bullrich llega en medio de una interna que sigue abierta

La presencia de Bullrich había generado dudas durante las últimas horas. Finalmente decidió asistir, pese a que el encuentro cambió de horario y se superponía con otros compromisos de su agenda. Desde su entorno consideran que la reunión será una oportunidad para discutir cara a cara si el Gobierno cuenta efectivamente con los votos necesarios para avanzar.

La senadora viene manteniendo diferencias públicas con distintos sectores del oficialismo y reforzó durante las últimas semanas algunos gestos de autonomía política. Sin embargo, tanto desde su espacio como desde la Casa Rosada descartaron por ahora una ruptura con La Libertad Avanza.

En Balcarce 50 todavía la consideran una figura importante para conseguir respaldos legislativos en el Senado. Desde el entorno de Bullrich también sostienen que la intención es permanecer dentro del oficialismo y evitar que las diferencias actuales deriven en una separación política.

El Gobierno todavía no tiene garantizados los votos

Más allá de la discusión interna, el principal interrogante sigue siendo parlamentario. Un sector de la mesa política, integrado entre otros por Martín Menem, Eduardo “Lule” Menem y Diego Santilli, sostiene que existen respaldos suficientes para avanzar con el dictamen y luego conseguir la media sanción.

Otras voces dentro del oficialismo son más cautelosas. La negociación con gobernadores y bloques aliados todavía permanece abierta, mientras que dirigentes del PRO pusieron en duda acompañar determinados cambios si el texto definitivo mantiene algunos de los puntos actualmente en discusión.

La Comisión de Asuntos Constitucionales volverá a discutir la iniciativa este martes, mientras la mesa política intentará definir una posición común. El Gobierno busca sancionar la reforma antes de que comience formalmente el calendario electoral de 2027, aunque por ahora el respaldo legislativo continúa siendo uno de los principales obstáculos.

Una agenda cargada antes del cierre del Congreso

La reforma electoral no será el único expediente sobre la mesa. La conducción política del Gobierno también deberá definir cómo distribuir los esfuerzos legislativos durante las próximas semanas, con varios proyectos pendientes y poco tiempo antes del cierre de sesiones ordinarias.

Para este miércoles está prevista una sesión especial en Diputados para avanzar con la denominada ley de Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, mientras que el tratamiento del Presupuesto 2026 quedaría para la semana siguiente.

La reunión de este martes servirá así para medir hasta dónde llegan las diferencias internas y, sobre todo, si el oficialismo puede transformar los acuerdos políticos en los votos que necesita en el Congreso antes de que termine el año.