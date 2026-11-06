Karina Milei apuntó contra Patricia Bullrich y crece la tensión en La Libertad Avanza

La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo de tensión entre Karina Milei y Patricia Bullrich . En la Casa Rosada crece el malestar con la actual jefa del bloque de senadores oficialistas, a quien acusan de desafiar la conducción de Javier Milei y avanzar con una agenda política propia. Frente a este escenario, el Gobierno analiza posibles medidas para limitar su influencia dentro del espacio.

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"Patricia Bullrich tiene una actitud cuasi mafiosa que amenaza la gobernabilidad. Es hora de ponerle un límite y demostrar dónde está la autoridad", expresó un funcionario de primera línea que responde a Karina Milei, según publicó Ámbito.

En el entorno presidencial aseguran que las decisiones se postergarán hasta después de la visita del papa León XIV a la Argentina , prevista desde este domingo, para evitar que la disputa política interfiera con el clima institucional de esos días.

Uno de los episodios que profundizó el malestar fue la reunión que Bullrich mantuvo con una docena de diputados nacionales, en su mayoría integrantes de La Libertad Avanza. En el oficialismo interpretaron ese encuentro como una señal de autonomía y un desafío a la conducción política del Presidente.

"¿Qué significa esa foto? ¿Qué va a auditar la agenda del Presidente y va a atentar contra la gobernabilidad con diputados que le reportan a ella?", cuestionaron desde la Casa Rosada.

La preocupación del entorno de Karina Milei no estaría vinculada únicamente con las diferencias sobre el ritmo de las reformas o las decisiones económicas, sino con lo que consideran un intento de Bullrich de construir poder propio dentro del oficialismo.

Las posibles represalias contra Bullrich

En el Gobierno sostienen que la exministra de Seguridad estaría impulsando un proceso de desgaste de la autoridad presidencial con la mirada puesta en las elecciones de 2027. Según esa interpretación, Bullrich buscaría posicionarse como una eventual candidata presidencial de La Libertad Avanza.

Frente a ese escenario, entre las alternativas que se analizan aparece desplazarla de la presidencia del bloque de senadores libertarios. Uno de los nombres que suena para reemplazarla es el de la legisladora neuquina Nadia Márquez, cercana al círculo político de Karina Milei.

Otra posibilidad sería excluir a Bullrich de la mesa política del Gobierno, que se reúne habitualmente los martes en la Casa Rosada. Aunque todavía no hay una decisión confirmada, cerca de la secretaria general de la Presidencia reconocen que el vínculo atraviesa un momento crítico.

La disputa también podría tener consecuencias sobre el armado electoral de 2027. Milei aspira a competir por la reelección y, según trascendió, pretende que una mujer lo acompañe nuevamente en la fórmula presidencial. Si Bullrich pierde espacio dentro del oficialismo, podrían ganar terreno dirigentes del entorno de Karina, entre ellos Martín Menem.

La figura que gana espacio en el entorno de Karina Milei

En medio de la disputa, una imagen política llamó la atención dentro del oficialismo. El miércoles por la noche, Karina Milei y Martín Menem compartieron una actividad con Nadia Márquez y alrededor de 100 profesionales de Neuquén y Salta, durante una Jornada de Gestión Pública y Legislativa.

La senadora neuquina publicó una fotografía junto a ambos dirigentes con un mensaje que no pasó inadvertido: "Una imagen vale más que mil palabras. Aquí mi imagen. ¡Equipazo! Hay para rato".

La publicación fue interpretada en el ámbito libertario como una señal de respaldo político y una posible respuesta al movimiento de Bullrich.

A las diferencias también se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien salió a respaldar al Presidente y cuestionó las versiones sobre posibles alternativas de liderazgo dentro del oficialismo. «Milei es irremplazable. No cualquiera lo puede reemplazar», afirmó.

Los antecedentes que profundizaron la interna libertaria

El distanciamiento entre Bullrich y el núcleo de poder de la Casa Rosada no comenzó con la reciente reunión con diputados. En los últimos meses, la senadora protagonizó distintos episodios de diferencias con el Gobierno.

Uno de los primeros cruces públicos se produjo cuando reclamó la renuncia de Manuel Adorni. Posteriormente, manifestó diferencias con decisiones del Ejecutivo en el Senado, entre ellas el tratamiento de pliegos judiciales y el ejercicio de la objeción de conciencia.

También objetó aspectos del Presupuesto 2026, particularmente por los recortes vinculados al área de discapacidad. A esto se sumaron las diferencias por el ritmo de implementación del programa económico, sobre el que viene reclamando resultados concretos para las empresas y las familias.

Otro punto de fricción es la demora en el tratamiento del proyecto para suspender las PASO en el Senado. En algunos sectores de la Casa Rosada sospechan que Bullrich busca sostener las primarias como una instancia para disputar internamente la candidatura presidencial de 2027.

Por ahora, la continuidad de Bullrich al frente del bloque libertario está bajo discusión. La definición quedaría en manos de Javier Milei y de su hermana, en una interna que expone las diferencias por el liderazgo, el control del Congreso y el armado electoral del oficialismo.