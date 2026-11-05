El Gobierno de Milei desmintió que el presidente paraguayo Santiago Peña haya ingresado a la Argentina

La crisis política de Paraguay sumó un nuevo episodio de incertidumbre luego de que una diputada denunciara que Santiago Peña habría abandonado el país y llegado a la Argentina. La versión fue planteada por la legisladora Johana Ortega durante una sesión parlamentaria, pero el Gobierno de Javier Milei salió a desmentirla y aseguró que no tiene registros del ingreso del mandatario paraguayo.

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“Queremos saber si ha recibido información de alguna comunicación del presidente Santiago Peña sobre una salida del país, porque se está afirmando que ya pisó suelo argentino”, manifestó Ortega. Además, advirtió que una eventual salida sin cumplir los procedimientos constitucionales podría representar una nueva irregularidad institucional.

Desde Casa Rosada rechazaron la versión. “No, no hay nada de eso. Ni que esté en Argentina, ni que haya pedido asilo, ni que esté viniendo. No tenemos ninguna información al respecto”, señalaron fuentes del Gobierno argentino.

En medio de las versiones sobre el paradero de Peña, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó que ordenó reforzar los controles migratorios en la frontera entre Paraguay y Brasil.

En declaraciones al canal A24, la funcionaria explicó que, tras conocerse la renuncia del mandatario, instruyó a la Dirección Nacional de Migraciones para que enviara informes periódicos sobre los movimientos fronterizos.

“Cuando nos enteramos de la renuncia, dimos la instrucción a Migraciones de que cada media hora nos den el parte de la frontera de Brasil y Paraguay”, explicó.

Además, fue contundente sobre la situación del presidente paraguayo: “Hasta este momento, Peña no ingresó al país”.

Las versiones sobre una eventual llegada a la Argentina también incluyeron el testimonio de un presunto piloto paraguayo que aseguró que el mandatario habría aterrizado en Mendoza. Sin embargo, esa información no fue confirmada oficialmente.

Por su parte, desde la Secretaría del Congreso paraguayo indicaron que no recibieron ninguna solicitud de permiso ni comunicación oficial de Peña para salir del territorio nacional.

Qué dice la Constitución de Paraguay sobre la salida del presidente

La posibilidad de que Peña abandone Paraguay también abrió interrogantes institucionales. La Constitución Nacional contempla que, ante una ausencia temporal del territorio, el vicepresidente asuma el ejercicio de las funciones presidenciales.

En ese contexto, la falta de información oficial sobre un eventual viaje al exterior alimentó las dudas sobre el cumplimiento de los procedimientos constitucionales, en un momento en el que el futuro del Poder Ejecutivo permanece sin resolver.

Cómo sigue el juicio político contra Santiago Peña

La controversia se produce después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la acusación para someter a juicio político a Santiago Peña, en medio del escándalo financiero vinculado a Ueno Bank y de las denuncias por los fondos de los ahorristas.

El mandatario había presentado su renuncia este jueves, pero el Congreso no consiguió completar el tratamiento de su dimisión durante una sesión bicameral. La salida de legisladores oficialistas dejó al cuerpo sin el quórum necesario para avanzar.

La jornada estuvo acompañada por fuertes manifestaciones en las inmediaciones del recinto, donde también se registraron incidentes con las fuerzas policiales.

Ahora, el Senado deberá definir la continuidad del juicio político, mientras persiste la incertidumbre sobre la renuncia y la situación institucional del mandatario, que lleva poco más de dos años en el poder.

Por el momento, el Gobierno argentino negó que Peña haya cruzado la frontera y no existe una confirmación oficial de que haya abandonado Paraguay.