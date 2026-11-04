Nuevo giro en la causa $LIBRA: Casación abrió una vía para revisar el cierre y los sobreseimientos de Milei

La causa $LIBRA volvió a moverse este miércoles 4 de noviembre y sumó un capítulo que puede resultar clave para el futuro del expediente. La Cámara Federal de Casación Penal habilitó la revisión del apartamiento de inversores que buscaban intervenir como querellantes, una decisión que abre una vía para discutir los sobreseimientos de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve investigados .

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La resolución no significa que el Presidente y el resto de los involucrados hayan perdido sus sobreseimientos ni que la investigación haya sido formalmente reabierta. Lo que hizo Casación fue aceptar los recursos contra la decisión que dejó afuera del expediente a damnificados por la caída del criptoactivo, quienes ahora tendrán una nueva instancia para intentar recuperar su rol dentro de la causa.

El movimiento judicial adquiere relevancia porque, si finalmente son reconocidos como querellantes, los inversores podrán impulsar medidas, presentar planteos y recurrir resoluciones , incluido el fallo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que el 23 de octubre sobreseyó a todos los imputados al considerar que los hechos investigados no configuraban delito.

La decisión llega además pocos días después de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) irrumpiera en el expediente y reclamara que la investigación continúe. El organismo especializado en delitos vinculados con funcionarios públicos asumió el ejercicio de la acción penal y apeló los sobreseimientos al considerar que la pesquisa fue cerrada cuando todavía quedaban medidas de prueba pendientes.

La decisión fue adoptada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal . Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma votaron a favor de conceder los recursos, mientras que Guillermo Yacobucci se pronunció en disidencia.

Entre quienes buscan volver al expediente aparecen inversores argentinos y extranjeros que habían solicitado ser considerados damnificados directos por las operaciones con $LIBRA. La Cámara Federal porteña había confirmado anteriormente su exclusión de la causa, dejándolos sin capacidad para intervenir como acusadores particulares.

Casación todavía deberá analizar el fondo de esos reclamos. Es decir, los inversores no recuperaron automáticamente su condición de querellantes, pero lograron que el máximo tribunal penal federal acepte revisar la decisión que los había apartado.

El tribunal dispuso continuar con el trámite del recurso y solicitar las actuaciones digitales necesarias para estudiar el caso. Si la resolución final resulta favorable para los inversores, volverían a tener herramientas procesales para cuestionar los sobreseimientos y reclamar que se profundice la investigación.

Milei y otros diez investigados habían sido sobreseídos

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi cerró la causa el pasado 23 de octubre y sobreseyó a Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros nueve investigados. Entre ellos aparecen el empresario estadounidense Hayden Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales.

La resolución se produjo después de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara los sobreseimientos al concluir que las pruebas reunidas no permitían demostrar una maniobra delictiva. El magistrado consideró que no se había acreditado un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa.

La investigación se había iniciado por los acontecimientos del 14 de febrero de 2025, cuando Milei publicó en X un mensaje promocionando el proyecto denominado Viva La Libertad Project e incluyó datos para acceder al token $LIBRA. La cotización del activo se disparó inicialmente y después sufrió un fuerte desplome, lo que derivó en denuncias de compradores y en la apertura del expediente judicial.

El fallo también descartó, con las pruebas analizadas hasta ese momento, que se hubieran acreditado delitos como abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública o pagos ilegales vinculados con reuniones entre funcionarios y empresarios relacionados con el proyecto.

La PIA también busca que la investigación continúe

El escenario cambió nuevamente a fines de octubre. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, se presentó en el expediente, asumió el impulso de la acción penal y pidió dejar sin efecto los sobreseimientos.

Uno de sus principales argumentos es que el cierre resultó prematuro porque todavía existían estudios y medidas que no habían podido completarse. La PIA mencionó peritajes vinculados con la trazabilidad de fondos, análisis forenses de teléfonos celulares y medidas relacionadas con pedidos de cooperación internacional.

El organismo también pidió analizar de manera conjunta una serie de elementos recolectados durante la investigación, entre ellos movimientos en cajas de seguridad, eliminación de conversaciones de WhatsApp, contactos registrados en teléfonos secuestrados e ingresos de algunos de los involucrados a la Casa Rosada. Para la PIA, esos indicios justifican continuar buscando pruebas antes de cerrar definitivamente el expediente.

La Procuraduría fue cuidadosa respecto del alcance de esos elementos: sostuvo que por ahora no alcanzan para pedir indagatorias, pero tampoco considera que exista evidencia suficiente para dar por terminada la investigación mediante sobreseimientos definitivos.

El expediente queda así abierto en varios frentes procesales. Casación deberá definir si los inversores pueden volver como querellantes, mientras continúa en discusión el planteo de la PIA contra los sobreseimientos dictados el 23 de octubre. Por ahora, Javier Milei, Karina Milei y los restantes investigados continúan formalmente sobreseídos, a la espera de que se resuelvan los recursos pendientes.