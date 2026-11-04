Cristina Kirchner reaccionó en inglés a la derrota de Trump en las midterms: "Beautiful morning"

La expresidenta publicó en X un mensaje de solo dos palabras, enmarcado en la victoria demócrata que le arrebató a los republicanos el control del Congreso de Estados Unidos.

La irónica reacción en inglés de Cristina Kirchner tras la dura derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos: “Beautiful morning”. Foto: NA/REUTERS

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Tras los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, la expresidenta Cristina Kirchner publicó un irónico mensaje en su cuenta de X: “Beautiful morning” (“hermosa mañana”). El posteo llegó pocas horas después de conocerse la derrota de los republicanos en los comicios del martes.

Sin mayores detalles que esas dos palabras en inglés, la exmandataria se habría hecho eco del resultado electoral, que le permitió al Partido Demócrata quedarse con la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. De esta manera, el presidente Donald Trump perdió el control del Congreso para los dos últimos años de su mandato.

Beautiful morning!!! — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) November 4, 2026 La victoria demócrata se extendió por varios estados tradicionalmente republicanos, como Texas, Iowa, Kansas, Ohio y Carolina del Norte, y reflejó el malestar de los votantes por el costo de vida, los aranceles y la guerra contra Irán. Con el nuevo escenario, la oposición podrá bloquear leyes, frenar nombramientos e impulsar investigaciones sobre la administración republicana.