Cristina Kirchner reaccionó en inglés a la derrota de Trump en las midterms: "Beautiful morning"

Tras los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos, la expresidenta Cristina Kirchner publicó un irónico mensaje en su cuenta de X: “Beautiful morning” (“hermosa mañana”). El posteo llegó pocas horas después de conocerse la derrota de los republicanos en los comicios del martes.
Sin mayores detalles que esas dos palabras en inglés, la exmandataria se habría hecho eco del resultado electoral, que le permitió al Partido Demócrata quedarse con la mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. De esta manera, el presidente Donald Trump perdió el control del Congreso para los dos últimos años de su mandato.
La victoria demócrata se extendió por varios estados tradicionalmente republicanos, como Texas, Iowa, Kansas, Ohio y Carolina del Norte, y reflejó el malestar de los votantes por el costo de vida, los aranceles y la guerra contra Irán. Con el nuevo escenario, la oposición podrá bloquear leyes, frenar nombramientos e impulsar investigaciones sobre la administración republicana.
Tras la derrota, Trump adoptó un tono conciliador y aseguró que estaba “absolutamente dispuesto” a aceptar los resultados, aunque reiteró que conserva el poder de veto frente a las leyes que apruebe la nueva mayoría. El mensaje de Cristina Kirchner se suma a las reacciones que el resultado generó en la política argentina.