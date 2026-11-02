Cristina Kirchner abrió la puerta a ser candidata en 2027: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?"

Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de volver a competir por la Presidencia en las elecciones de 2027 si consigue recuperar sus derechos políticos. La expresidenta hizo la declaración durante una entrevista con The Washington Post, realizada en el departamento del barrio porteño de Constitución donde cumple prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.

“ Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no? ”, respondió cuando fue consultada sobre una eventual candidatura presidencial y la posibilidad de volver a enfrentar electoralmente al espacio de Javier Milei. La frase no constituye un lanzamiento formal, pero sí representa una de sus definiciones más claras hasta el momento sobre el escenario político de 2027.

Actualmente, Cristina Kirchner no puede ser candidata . La condena firme en la causa Vialidad contempla seis años de prisión y una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, fallo que fue confirmado por la Corte Suprema en junio de 2025. Por ese motivo, cualquier intento de volver a competir dependerá primero de una modificación de su situación jurídica.

La defensa de la exmandataria llevó el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas , donde denunció irregularidades durante el proceso judicial y pidió que se revisen las consecuencias de la sentencia. El objetivo central de esa presentación es conseguir la restitución de sus derechos políticos y dejar sin efecto la prohibición para ocupar cargos públicos.

Sin embargo, ese camino todavía presenta varios obstáculos. El Comité de la ONU no puede anular directamente una sentencia dictada por los tribunales argentinos y, aun en caso de existir un pronunciamiento favorable, la cuestión debería tener una aplicación dentro del sistema judicial nacional. Además, el organismo todavía debe resolver aspectos vinculados con la admisibilidad y el tratamiento del reclamo.

En el entorno de Cristina observan como antecedente el caso del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien estuvo detenido, posteriormente logró la anulación de sus condenas y recuperó sus derechos políticos antes de regresar a la Presidencia. Su abogado Rafael Valim también participó en la defensa del dirigente brasileño, aunque los expedientes y sistemas judiciales involucrados presentan diferencias importantes.

Una definición que impacta en la interna del peronismo

La declaración llega cuando el peronismo todavía no definió quién encabezará su propuesta presidencial para 2027. Dentro del espacio aparecen distintos dirigentes con aspiraciones nacionales y continúan las discusiones sobre cómo ordenar una candidatura, qué rol tendrá el Partido Justicialista y cómo se resolverán las diferencias internas.

Cristina continúa al frente del Partido Justicialista y mantiene influencia dentro de una parte importante de la oposición. Hasta ahora, dirigentes de su espacio habían planteado públicamente la posibilidad de que pudiera volver a ser candidata si recuperaba sus derechos políticos, pero la entrevista marca una diferencia: fue ella misma quien dejó abierta esa alternativa.

La expresidenta no anunció una candidatura, no presentó una fórmula ni confirmó que vaya a competir. Lo que hizo fue condicionar esa posibilidad a un escenario previo: que desaparezca la inhabilitación que hoy le impide presentarse a cualquier cargo electivo.

Cristina volvió a cuestionar a Milei

Durante el reportaje también analizó la gestión de Javier Milei y cuestionó las consecuencias sociales de su programa económico. Según su mirada, una parte de los votantes que acompañó al actual presidente comenzó a mostrar frustración por la falta de mejoras concretas en sus condiciones de vida.

Cristina sostuvo que existen familias con dificultades para llegar a fin de mes y cuestionó las políticas oficiales dirigidas a los sectores de menores ingresos. Al mismo tiempo, reconoció errores del peronismo durante la administración de Alberto Fernández y admitió que hubo un deterioro en la valoración social del trabajo y del poder adquisitivo.

Para la exmandataria, el desafío de los sectores progresistas no pasa solamente por enfrentar a los espacios de derecha, sino por comprender por qué una parte del electorado eligió propuestas antisistema y construir alternativas económicas capaces de recuperar ingresos y mejorar las condiciones de vida.

Su situación judicial sigue siendo el principal límite

Más allá del impacto político de sus declaraciones, el escenario electoral continúa condicionado por la sentencia de la causa Vialidad. Cristina Kirchner cumple seis años de prisión bajo modalidad domiciliaria y mantiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por lo que actualmente no podría presentarse ni asumir una candidatura presidencial.

El Código Penal contempla mecanismos de rehabilitación para determinadas inhabilitaciones, pero están sujetos a condiciones y plazos y no implican automáticamente que pueda recuperar sus derechos antes de las elecciones de 2027. Una eventual decisión favorable de un organismo internacional tampoco dejaría sin efecto por sí sola la condena argentina.

La discusión política, sin embargo, ya quedó abierta. Mientras el PJ empieza a ordenar su estrategia para el próximo año electoral, Cristina Kirchner volvió a colocarse dentro del escenario posible con una frase concreta: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”