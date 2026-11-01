Los dos candidateables en la largada del peronismo sanjuanino se cuentan las costillas con actos y fotos

Hay que partir de una premisa que puede cambiar con el paso de los meses. Por ahora en San Juan la decisión política es reformar el Código Electoral de tal manera que no existan más los lemas y que retornen las internas abiertas o cerradas en los partidos. Al menos esa la última información sobre el sistema de votación que funcionaría en el 2027.

Todo parece encaminado de a que cada fuerza defina los candidatos según la propia Carta Orgánica y que quede un solo postulante a la gobernación y uno por departamento. Y que luego, en el cuarto oscuro, haya una Boleta Única Papel, pero dividida en dos. Una parte por categoría.

Es decir, por un lado el gobernador con sus diputado proporcionales y, por el otro, los intendentes con sus concejales y diputados departamentales. Existe una variante, que también recorrió los despachos de la Legislatura, que tiene que ver con colocar a los diputados de los departamentos con el gobernador y los proporcionales. Hay versiones encontradas al respecto. Para algunos es constitucional, para otros no.

El mecanismo electoral está en debate en San Juan. Y naturalmente atado a lo que suceda en el Congreso de la Nación. El presidente Javier Milei pretende suspender o, en el mejor de los casos para él, eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Todavía no lo consigue, pese a la muñeca del jefe de Gabinete, Diego Santilli, en la conexión con los gobernadores.

En cualquier caso, en la Nación tampoco hay un Código Electoral bien definido. Sólo se sabe que el Presidente no quiere las PASO y que el peronismo busca, sea como sea, sostener el sistema que implementó Néstor Kirchner porque, de acuerdo a su interpretación, no habría fragmentaciones y el candidato más votado después sería acompañado por las diferentes tribus. Podría mostrar un resultado competitivo.

De modo que en San Juan aguardan lo que ocurra en la Nación. Pero el peronismo sanjuanino no espera y tiene sus candidateables. Por un lado, el diputado nacional Cristian Andino. Por el otro, el presidente de la Junta de Rivadavia, Facundo Perrone. Y además no es posible descartar alguna acción del Eje Rawson-Chimbas. Quizá Carlos Munisaga y Fabián Gramajo busquen desbalancear para algún sector.

Naturalmente, entre todos se bajan el precio. Los de Andino dicen que Perrone no mide, de hecho que ni siquiera es conocido. Algo de razón tienen. Mientras, los de Perrone hablan de la línea nacional con el gobernador de la Provicia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y con la potencia electoral del tres veces gobernador José Luis Gioja en el 2023. En tanto, Munisaga y Gramajo resaltan que son los jefes de los bastiones justicialistas y que sin ellos no hay candidatura a la Gobernación que sea posible.

Pero hay que poner la lupa en los últimos actos. Sería erróneo interpretarlos sólo en términos electorales porque todavía no hubo una convocatoria formal detrás de una candidatura. Por ahora nadie puede "copar" ningún acto. Sea en el PJ o en el Centro Cívico. Lo que sí hay son gestos que, a priori, inclinan la cancha. El ejemplo más claro: el aniversario de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

Tal como publicó DIARIO DE CUYO, el acto en la casona de calle 25 de Mayo y avenida Alem tuvo sus puntos fuertes y débiles. El más débil: no fueron Gramajo -aunque había sido candidato en tercer término- ni Romina Rosas -candidata en segundo término- ni Munisaga, que no fue candidato a nada, pero representa a Rawson. El más fuerte: sí fueron diez de los 13 intendentes del peronismo. Incluso la figurita difícil: el albardonero Juan Carlos Abarca.

El acto en el PJ configuró una foto que dio qué hablar puertas adentro del justicialismo. Hace rato que Andino insiste en que tiene un grupo de intendentes que lo respalda para el 2027 y que es un capital que no tiene el resto de los aspirantes. A eso suma que es conocido en el Eje Libertador (Capital, Santa Lucía y Rivadavia). ¿Es así? El acto tuvo a los presuntos condicionales del sanmartiniano: David Domínguez (Ullum), José Castro (Angaco), Analía Becerra (San Martín), Sebastián Carbajar (Calingasta) y Daniela Rodríguez (Chimbas).

El resto de los que dieron el presente no tienen una decisión tomada. Ni puertas adentro ni públicamente. Por ejemplo, Matías Espejo (Jáchal) o Daniel Banega (9 de Julio). Pero dan otras señales. Banega recibió el encuentro de concejales justicialistas y estuvo con Andino.

El día después, el sector de Gioja organizó -como es costumbre- el aniversario del fallecimiento del expresidente Kirchner. Sucedió en los alrededores al busto del Centro Cívico. Hubo representantes de las diferentes latitudes: el secretario de Gobierno de Rawson, Sebastián Chirino y el diputado nacional Jorge Chica, del palo del senador Sergio Uñac. No hubo intendentes. Quizá simplemente no fueron convocados. Ese puede ser el argumento de la organización.

Probablemente, el giojismo aguarda el arribo de Kicillof para abrir la convocatoria a los caciques justicialistas y entronizar como representante a Perrone. El alineamiento nacional, a criterio de Gioja, ordenaría el panorama electoral. Sin por eso descartar que haya un ensayo de unidad y el propio exgobernador tercie para su alfil, pero luego banque a Andino para sellar la lista del 2027.

También existe la chance, que hoy parece remota, de una charla entre Uñac y Kicillof. El sanjuanino es virtualmente un candidato presidencial. El bonaerense es el que tiene un respaldo mayoritario por gobernador dos veces consecutivas la provincia con mayor densidad electoral. En algún momento existirá un contacto. Y ahí el senador respaldará o pedirá por el exintendente de San Martín. Kicillof puede o no escuchar. El giojismo fue el que le dio un respaldo inicial y total para la Casa Rosada. Seguro hay una devolución de algo más que gentilezas.

Queda lo que puedan hacer Munisaga y Gramajo. ¿Qué pasa si toman partido por uno de los dos? Tanto el rawsino como el chimbero irán por sus departamentos. Dejan, por ahora, la proyección provincial para más adelante. Pero su movimiento inclina la cancha. Tanto el sector de Gioja como el de Uñac confían en que decantarán por su postulante. ¿Quién define? Las encuestas y el olfato, como siempre.

Los sellos también pueden entrar al partido. Por ejemplo, el Frente Grande, alineado a nivel nacional con Kicillof vía Mario Secco. En San Juan parece que acompaña a Andino. Mismo camino con el Frente Renovador. El referente del massismo, Gabriel Castro, tiene mayor afinidad con el exintendente. Y Patria Grande, de Eduardo Camus, también tiene expectativa con el sanmartiniano.