Milei inauguró un templo evangélico en Neuquén y lanzó un mensaje político contra el populismo

Javier Milei inauguró este sábado el nuevo templo de la Iglesia Bautista Jesús es Rey en Neuquén y aprovechó su discurso para dejar definiciones económicas y políticas de cara a los próximos años. El mandatario participó del acto por la apertura del auditorio conducido por el pastor Hugo Márquez, padre de la senadora libertaria Nadia Márquez, en una jornada que coincidió con el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Post Lula, Milei mantuvo el silencio y se mostró sonriente con un "six seven" desde el balcón

El nuevo espacio tiene capacidad para aproximadamente 4.000 personas y fue financiado mediante aportes de la propia congregación. Durante su intervención, Milei destacó el crecimiento de la comunidad religiosa y utilizó la obra como ejemplo de una organización capaz de generar instituciones sin depender de la intervención del Estado. También remarcó que la iglesia cuenta con una escuela de 1.700 alumnos y una clínica con 30 especialidades.

El discurso rápidamente trascendió el carácter religioso del acto. Milei hizo referencia a lo que su espacio político propone para un eventual segundo mandato y volvió a reivindicar el equilibrio fiscal, la propiedad privada y los valores judeocristianos como pilares de su gestión.

“ Nosotros ya hemos cumplido con nuestras promesas y somos claros a lo que ofrecemos para un segundo mandato. No creemos en soluciones fáciles. No creemos en combatir el populismo con más populismo ”, sostuvo ante los presentes. También aseguró que su Gobierno está “sentando las bases para el siglo de oro de la Argentina”.

El Presidente volvió a defender además el equilibrio de las cuentas públicas y lo presentó como una cuestión de responsabilidad hacia las próximas generaciones. “No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda o a los más vulnerables con inflación”, afirmó.

En distintos pasajes de su exposición recurrió a referencias bíblicas para contrastar las soluciones de corto plazo con las políticas que considera necesarias para estabilizar la economía. En ese contexto cuestionó nuevamente la emisión monetaria y sostuvo que los gobiernos populistas recurren a ella para intentar cumplir promesas que luego terminan generando inflación.

El acto reunió a referentes nacionales y provinciales

La inauguración contó con la presencia de dirigentes nacionales de La Libertad Avanza, entre ellos Karina Milei y Martín Menem, además de la senadora Nadia Márquez. El gobernador neuquino Rolando Figueroa recibió al Presidente a su llegada a la provincia y había sido invitado especialmente al encuentro.

La presencia de Figueroa también tuvo una lectura política debido al escenario electoral que comenzará a configurarse durante 2027. Nadia Márquez aparece entre las figuras libertarias con proyección provincial, mientras el actual gobernador mantiene una relación institucional cercana con la Casa Rosada pese a conducir un espacio político propio.

Al finalizar la ceremonia, pastores y representantes de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) y de la Confederación de Iglesias Evangélicas Bautistas realizaron una oración y una bendición para Milei y las autoridades presentes.

Un templo con capacidad para 4.000 personas

La construcción del nuevo auditorio demandó alrededor de 15 años. Jesús es Rey es una de las comunidades evangélicas históricas de Neuquén y, de acuerdo con sus autoridades, tiene presencia en la ciudad desde hace más de un siglo. La nueva sede permitirá ampliar notablemente la capacidad respecto del templo utilizado hasta ahora.

Milei definió al nuevo edificio como el templo evangélico de mayor capacidad de la Patagonia y cerró su intervención comparando su proyecto político con una construcción asentada sobre bases firmes. “Esa es la Argentina que queremos construir, un país fundado sobre la roca de la justicia, la responsabilidad y el esfuerzo”, sostuvo.