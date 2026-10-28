Milei inauguró proyectos mineros en Catamarca y evitó hablar de la salida de Bolsonaro

Javier Milei encabezó este miércoles una actividad minera en Catamarca , donde inauguró nuevas instalaciones para la producción de carbonato de litio y volvió a defender el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Durante su discurso habló de inversiones, cuestionó a gobernadores que no adhirieron al régimen y respaldó el rumbo económico de su Gobierno, pero evitó referirse al caso Flávio Bolsonaro , que en las últimas horas generó una fuerte repercusión política y diplomática.

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El mandatario participó de la inauguración de la expansión Fénix 1B y la operación Sal de Vida , desarrolladas por Río Tinto en Catamarca. Según informó Infobae, ambas iniciativas representan inversiones cercanas a los US$1.400 millones y permitirán sumar unas 25.000 toneladas anuales de producción de carbonato de litio.

Durante su intervención, Milei presentó al sector minero como uno de los motores de inversión para los próximos años y aseguró que el RIGI ofrece estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria para las empresas que decidan desembolsar capital en el país. También destacó la participación de proveedores locales en los proyectos.

El presidente sostuvo que entre Catamarca y San Juan existen diez proyectos aprobados por aproximadamente US$23.000 millones . En ese marco, elogió a los gobernadores que adhirieron al régimen y cuestionó directamente al mandatario riojano Ricardo Quintela por mantenerse al margen de la iniciativa.

Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador catamarqueño Raúl Jalil. La actividad se desarrolló en el Salar del Hombre Muerto, donde opera Río Tinto.

Silencio sobre el caso Flávio Bolsonaro

La aparición pública del presidente se produjo horas después de que Flávio Bolsonaro llegara a Estados Unidos tras haber cruzado por territorio argentino y abordado un avión privado desde Puerto Iguazú. Pese a la repercusión que tomó el episodio, Milei no hizo ninguna referencia al dirigente brasileño durante su discurso en Catamarca.

El caso adquirió además dimensión política en Argentina. El diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, presentó un proyecto para interpelar al canciller Pablo Quirno y exigir explicaciones sobre el ingreso y posterior salida de Bolsonaro por Misiones, además de determinar qué información tenían las autoridades argentinas sobre las restricciones judiciales que pesaban sobre el senador en Brasil.

La iniciativa presentada en Diputados busca conocer si existieron comunicaciones entre ambos gobiernos, qué intervención tuvieron los organismos migratorios y de seguridad y si funcionarios nacionales participaron de alguna manera en el operativo. Esos interrogantes forman parte del pedido legislativo y no implican, por sí solos, que se haya comprobado una asistencia irregular del Gobierno argentino.

Bolsonaro llegó a Estados Unidos tras pasar por Misiones

La controversia comenzó después de que Bolsonaro ingresara a Argentina por Misiones y posteriormente abordara un avión privado en Puerto Iguazú. Durante varias horas existieron versiones cruzadas sobre su ubicación hasta que finalmente se confirmó su llegada a Estados Unidos.

El episodio ocurrió pocos días después de que Bolsonaro perdiera el balotaje presidencial brasileño frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Milei había respaldado públicamente al dirigente opositor durante la campaña y, tras el resultado electoral, su Gobierno confirmó que no emitiría un comunicado oficial para felicitar a Lula por su reelección.

En Catamarca, sin embargo, el presidente concentró su mensaje exclusivamente en minería, inversiones y el RIGI. El caso Bolsonaro quedó fuera de su discurso mientras el Congreso argentino comenzaba a reclamar explicaciones formales sobre lo ocurrido.