    • 21 de octubre de 2026 - 10:59

    Crece la tensión diplomática: Pedro Sánchez respondió a las duras críticas de Milei con un guiño a Lali Espósito

    Durante su nueva visita a España, el mandatario argentino calificó al presidente del Gobierno español de "impresentable dictador". Pedro Sánchez contestó en sus redes.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La nueva visita a España del presidente argentino, Javier Milei, en plena precampaña electoral, volvió a poner en evidencia la nula sintonía y la fuerte tensión política que mantiene con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

    Leé además

    milei llamo dictador a pedro sanchez y pidio que la derecha eche al socialismo a patadas

    Milei llamó "dictador" a Pedro Sánchez y pidió que la derecha eche al socialismo "a patadas"
    Las encuestas que indicaron que los argentinos no llegan a fin de mes, enojaron al presidente. 

    "La gente no llega a fin de mes": qué dijo el autor de la encuesta que irritó al Presidente Milei

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La respuesta de Pedro Sánchez no tardó en llegar, aunque se dio en clave de ironía cultural a través de sus redes sociales. Rumbo a Burgos para participar en un mitin del PSOE, el presidente español publicó una foto en su vehículo escuchando "Fanático", el más reciente lanzamiento de pop rock de la artista argentina Lali Espósito. "De camino a Burgos, aprovecho el viaje en coche para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", escribió el mandatario ibérico en X.

    Una canción con mensaje directo

    El tema elegido por Sánchez guarda una fuerte carga simbólica. La propia Lali Espósito ha explicado en distintas entrevistas que la canción está inspirada en sus cruces públicos con el presidente argentino, a quien en el videoclip ironiza con referencias directas y la caracterización de un hombre con patillas postizas.

    El cruce entre la artista y el mandatario comenzó tras las elecciones primarias de agosto de 2023, cuando Espósito publicó "Qué peligroso. Qué triste" tras el triunfo del líder de La Libertad Avanza. En su momento, Milei ironizó respondiendo "No sé quién es", frase a la que la cantante hace alusión explícita en la letra con el verso "Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy".

    Otra agenda sin cumbre oficial

    En lo que representa su sexto viaje a España desde que asumió la jefatura de Estado, Milei volvió a evitar cualquier tipo de encuentro institucional con Pedro Sánchez. Durante la jornada en Madrid, el presidente argentino disertó en un desayuno informativo, visitó la Universidad Rey Juan Carlos, mantuvo un encuentro con referentes de la Fundación Disenso (vinculada al partido Vox) y se reunirá por la tarde con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

    Trascendió que desde la administración argentina se intentó gestionar un encuentro formal con el Rey Felipe VI; sin embargo, la Casa Real recordó que el protocolo para las audiencias con el monarca exige indefectiblemente la coordinación y acompañamiento del jefe del Gobierno español.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La reunión de abogados en el PJ.-

    La extraña alianza del peronismo light para el Consejo de la Magistratura sanjuanino: distancia con Uñac y acuerdo con Arancibia

    Por Fernando Ortiz
    claudia sarmiento hizo historia, es la primera mujer sanjuanina en integrar el consejo de la magistratura de la nacion

    Claudia Sarmiento hizo historia, es la primera mujer sanjuanina en integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación

    Por Fernando Ortiz
    de los clubes a las escuelas deportivas de san juan, buscan por ley exigir psicotecnicos a profesores e instructores

    De los clubes a las escuelas deportivas de San Juan, buscan por ley exigir psicotécnicos a profesores e instructores

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en Argentina.

    El embajador de Estados Unidos anunció inversiones por hasta US$20.000 millones para Argentina hasta 2027

    Por Redacción Diario de Cuyo