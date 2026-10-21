Crece la tensión diplomática: Pedro Sánchez respondió a las duras críticas de Milei con un guiño a Lali Espósito

Durante su nueva visita a España, el mandatario argentino calificó al presidente del Gobierno español de "impresentable dictador". Pedro Sánchez contestó en sus redes.

La nueva visita a España del presidente argentino, Javier Milei, en plena precampaña electoral, volvió a poner en evidencia la nula sintonía y la fuerte tensión política que mantiene con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

El choque se profundizó a primera hora de la mañana cuando el mandatario argentino calificó a Sánchez de "impresentable dictador" y sostuvo que el liberalismo debe sacar a los socialistas "a patadas".

La respuesta de Pedro Sánchez no tardó en llegar, aunque se dio en clave de ironía cultural a través de sus redes sociales. Rumbo a Burgos para participar en un mitin del PSOE, el presidente español publicó una foto en su vehículo escuchando "Fanático", el más reciente lanzamiento de pop rock de la artista argentina Lali Espósito. "De camino a Burgos, aprovecho el viaje en coche para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", escribió el mandatario ibérico en X.

Una canción con mensaje directo El tema elegido por Sánchez guarda una fuerte carga simbólica. La propia Lali Espósito ha explicado en distintas entrevistas que la canción está inspirada en sus cruces públicos con el presidente argentino, a quien en el videoclip ironiza con referencias directas y la caracterización de un hombre con patillas postizas.

El cruce entre la artista y el mandatario comenzó tras las elecciones primarias de agosto de 2023, cuando Espósito publicó "Qué peligroso. Qué triste" tras el triunfo del líder de La Libertad Avanza. En su momento, Milei ironizó respondiendo "No sé quién es", frase a la que la cantante hace alusión explícita en la letra con el verso "Te encanta hacer como que no tenés idea quién soy".