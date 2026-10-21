Milei llamó "dictador" a Pedro Sánchez y pidió que la derecha eche al socialismo "a patadas"

El presidente Javier Milei volvió a cargar con dureza contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante su visita a Madrid. En una conferencia ante empresarios y dirigentes, lo calificó de “impresentable dictador”, pidió que los socialistas sean echados “a patadas” en las próximas elecciones y defendió el rumbo económico de la Argentina como un ejemplo para Occidente.

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“Mi lucha son los liberticidas y no solo están en Argentina. Acá tienen uno y lo voy a enfrentar”, afirmó Milei durante su exposición en el Fórum Europa, realizada en el Real Casino Gran Círculo, en el inicio de su agenda de este miércoles. El mandatario aprovechó el encuentro para profundizar sus críticas al socialismo y cuestionar las políticas impulsadas por la administración de Sánchez.

La visita se produce en un escenario de fuerte tensión política en España, en la antesala de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre. Milei mantiene una relación cercana con referentes de la derecha española, entre ellos Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, a quienes considera aliados ideológicos, y volvió a convertir sus diferencias con Sánchez en uno de los ejes centrales de su discurso.

Durante su exposición, el Presidente argentino también apuntó contra la política migratoria del Gobierno español. En particular, hizo referencia a Ceuta y sostuvo que representa “la invasión y destrucción de la cultura de Occidente”. Además, vinculó la gestión de la izquierda con el estancamiento económico y una supuesta degradación social.

Milei acusó a Sánchez de priorizar sus intereses electorales mediante la inmigración y afirmó que esa política genera calles más inseguras, especialmente para las mujeres. Sus declaraciones se inscribieron en una crítica más amplia al rumbo político y económico de España, al que contrapuso el programa liberal que impulsa desde su llegada a la Casa Rosada.

En ese marco, llamó a los españoles a no alejarse de la actividad política. “Mi recomendación es que no den la espalda a la política”, expresó, al recordar que, según su interpretación, el liberalismo argentino cometió ese error en el pasado y que el país recién comienza a revertir sus consecuencias.

La Argentina como modelo de libertad económica

Milei defendió su programa de Gobierno y aseguró que la experiencia argentina puede servir como referencia para otros países. “Hoy Argentina es la demostración de que luchar contra la decadencia rinde sus frutos”, sostuvo, al tiempo que proyectó un futuro de crecimiento si su espacio político logra la continuidad durante los próximos cuatro años.

El mandatario invitó a España a mirar hacia la Argentina no solo como destino de inversiones, sino también como referencia política. Su objetivo, afirmó, es que la reconstrucción económica argentina funcione como una hoja de ruta para Occidente.

En otro tramo de su discurso, cuestionó la intervención estatal en la economía. “Donde mete la mano el Estado, lo pudre”, lanzó ante los asistentes, que lo aplaudieron en distintos momentos de la exposición. También defendió el respeto por la propiedad privada y la iniciativa empresarial como pilares para impulsar el desarrollo.

Hacia el final, Milei sostuvo que la decadencia de los países no es inevitable, sino el resultado de decisiones políticas. En ese sentido, convocó a los españoles a defender las ideas liberales y presentó a la Argentina como un “faro de libertad” en un mundo que, según su visión, avanza hacia mayores restricciones.

La agenda de Milei en Madrid

Tras su participación en el Fórum Europa, el Presidente tenía previsto encabezar la apertura de la X Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca, organizada en la Universidad Rey Juan Carlos. Allí coincidiría con el economista Jesús Huerta de Soto, una de sus principales referencias intelectuales.

Más tarde, Milei tenía programado un encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con quien comparte afinidad ideológica y críticas al Gobierno de Sánchez.

La visita vuelve a ubicar al mandatario argentino en el centro de la discusión política española, en un contexto marcado por la confrontación entre el oficialismo socialista y los sectores de derecha. Su discurso combinó la defensa de su programa económico con una intervención directa en el debate político local.