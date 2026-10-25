Javier Milei apuesta a la reelección: no definió su fórmula con Bullrich y habló de "extorsión" por el caso $LIBRA

En una extensa entrevista con Radio Mitre, el Presidente aseguró que “no ve a los argentinos votando para atrás”, proyectó un fuerte crecimiento económico y pidió no discutir candidaturas todavía.

El presidente Javier Milei afirmó que encara las elecciones de 2027 con mucha tranquilidad y que una nueva victoria permitiría profundizar las reformas de su gobierno. En diálogo con Radio Mitre, repasó el escenario electoral, el vínculo con Patricia Bullrich, sus proyecciones económicas y el caso $LIBRA.

Para fundamentar su optimismo, el mandatario recurrió a una serie de comparaciones con el inicio de su gestión: sostuvo que hoy hay menos inflación, más PBI per cápita, menos pobreza e indigencia y mejores condiciones de seguridad. Desde esa mirada, consideró que la sociedad no volverá a respaldar a quienes representan, según su interpretación, cien años de decadencia, aunque se presenten con “caras más nuevas o más viejas”.

Consultado sobre una eventual fórmula con Bullrich como candidata a vicepresidenta, Milei no confirmó que esa opción esté en análisis, pero la definió como una de las grandes referentes de La Libertad Avanza y como una “soldado” del Gobierno. Aclaró que, si forma parte del espacio, podría compartir boleta, aunque insistió en que todavía no es el momento de hablar de candidaturas. También descartó una pelea interna y explicó que esas definiciones le corresponden a la mesa política del oficialismo, mientras él se concentra en la gestión y en la batalla cultural.

En el plano económico, vinculó la continuidad del programa con el respaldo en las urnas. Según planteó, ganar en 2027 enviaría una señal de confianza a los inversores y aceleraría el ingreso de capitales. En ese escenario, proyectó que el riesgo país podría bajar hasta los 200 puntos básicos y que la economía crecería entre un 7% y un 8% anual. A largo plazo, estimó que la Argentina podría convertirse en un país desarrollado en un plazo de 15 a 20 años, con un PBI per cápita que se cuadruplicaría en dos décadas. Incluso afirmó que, con crecimiento sostenido, el país podría llegar a ser la primera potencia mundial en 30 a 40 años.

Frente a los trabajadores cuyos ingresos aún no se recuperan, pidió paciencia y no esperar “milagros”, y comparó el proceso con la carrera de una persona, que necesita formación, experiencia y tiempo para mejorar su salario. Calculó que, al cierre de sus primeros cuatro años, la economía acumulará un crecimiento de entre el 16% y el 18%, y sostuvo que los ingresos de los trabajadores informales están cerca de un 60% por encima de los niveles de diciembre de 2023.