El peronismo sanjuanino se subió a la remontada de Lula, el oficialismo mantuvo la cautela y LLA en silencio

La remontada histórica de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil tuvo repercusiones en San Juan y dejó al descubierto las distintas posiciones frente al resultado que mantuvo al líder del Partido de los Trabajadores (PT) en el Palacio del Planalto. Desde las diferentes vertientes del peronismo provincial llegaron mensajes de celebración , con referencias a la justicia social, la soberanía y la integración latinoamericana. El bloquismo también se sumó a los saludos, mientras que el orreguismo mantuvo un perfil bajo y La Libertad Avanza (LLA) optó por el silencio.

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Las claves del acuerdo entre el ¿peronismo? light y Arancibia para el Consejo de la Magistratura: del "cansados de perder" al "scrum" opositor con una candidata que suena

El resultado brasileño no pasó inadvertido para los dirigentes justicialistas sanjuaninos, que encontraron en el triunfo de Lula una señal para destacar y conectarlo con las elecciones del 2027. Después de haber quedado segundo en la primera vuelta, el mandatario electo logró revertir la diferencia y se impuso por más de cuatro millones de votos. La elección lo catapultó al cuarto mandato al frente del Brasil.

Uno de los primeros en expresarse fue el senador nacional y exgobernador Sergio Uñac , quien acentuó el saludo en la relación bilateral y en su propia campaña presidencial, cuyo eje es el "sentido común" frente a Javier Milei. “Brasil eligió el sentido común : trabajo, producción, desarrollo y defensa de la soberanía. Argentina y Brasil son socios estratégicos. Tenemos mucho por construir juntos por una América Latina más integrada y con oportunidades para todos”, publicó.

En la misma línea se manifestó el diputado nacional Cristian Andino , quien felicitó al presidente electo y puso el acento en la justicia social y la igualdad de oportunidades. “¡Felicitaciones, Lula, por este triunfo! Que la esperanza, la justicia social y el compromiso con quienes más lo necesitan sigan marcando el camino de Brasil y de toda América Latina”, escribió.

Andino también aprovechó el resultado para plantear una definición sobre el sentido de la política y el modelo de sociedad que defiende el peronismo. “Porque la verdadera grandeza de una nación no se mide por la riqueza de unos pocos, sino por la dignidad con la que vive su pueblo”, sostuvo. Y agregó: “Porque cuando la dignidad de un pueblo es la prioridad, la política recupera su sentido”.

El exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, fue otro de los dirigentes que celebró el regreso de Lula al poder, aunque eligió una mirada centrada en su trayectoria personal y política. “Hay mucho que aprender de Lula, construyó junto a los humildes, desde abajo hacia arriba, sin olvidar jamás de dónde venía. Con humildad, sin egoísmos y cumpliendo la palabra sin dejar a nadie afuera”, expresó.

Gramajo también destacó los cuestionamientos que enfrentó el dirigente brasileño y la capacidad que tuvo para recuperar el respaldo popular. “Lo estigmatizaron, lo trataron de ex presidiario y lo cargaron de prejuicios. Ni aún así pudieron ganarle. Pero gobernando, logró transformar Brasil y despertar en su pueblo un profundo sentido de pertenencia, orgullo y amor por su país, por eso la fuerza del pueblo vuelve a elegirlo ¡Señor Presidente, felicitaciones!”, manifestó.

Por su parte, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, y el secretario general de la CGT sanjuanina, Eduardo Cabello, también saludaron a Lula mediante publicaciones con imágenes en sus redes sociales.

Uno de los movimientos que llamó la atención fue el del bloquismo, que también dejó una expresión pública de celebración. El vocal del Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPEEM), Andrés Chanampa, quien se desempeña como secretario de Acción Política del Partido Bloquista, destacó la magnitud de la remontada electoral brasileña.

“Qué impresionante lo de Lula, no cualquiera puede dar vuelta una elección de esa manera, perdiendo en primera vuelta por 2,3 millones de votos y ahora ganó por 4,2 millones. Este es el claro ejemplo de que la voluntad popular se conquista cada día con confianza y que el pueblo tiene la última palabra”, escribió en las redes sociales.

Hizo foco en la capacidad de Lula para revertir el resultado de la primera vuelta y ampliar su respaldo en el balotaje. La publicación también introdujo una lectura sobre la construcción de confianza electoral, una cuestión que trasciende las fronteras brasileñas y tiene su correlato en las discusiones políticas locales.

En el oficialismo provincial, en cambio, no hubo expresiones públicas notorias que permitieran identificar una posición política definida frente al triunfo del dirigente del PT. El gobernador Marcelo Orrego y las principales figuras de su espacio no hicieron declaraciones destacadas sobre el resultado.

La excepción fue Ezequiel Riveros, director de Rentas de la Municipalidad de Santa Lucía, quien compartió una imagen vinculada al comportamiento de la bolsa brasileña y resaltó la caída del 24% del mercado, en referencia a la reacción negativa del mundo financiero ante la victoria de Lula.

La publicación se diferenció de los mensajes de celebración del peronismo y puso el acento en la respuesta de los mercados. Además, algunos dirigentes consultados por este diario prefirieron no emitir una opinión sobre el resultado electoral, una muestra de la cautela que predominó en el entorno orreguista.

Por último, La Libertad Avanza sanjuanina, que tiene como principal referente al diputado nacional José Peluc, mantuvo silencio en las redes sociales. No hubo pronunciamientos públicos notorios del espacio sobre el triunfo del candidato del PT. Es claro que para los libertarios fue un resultado adverso e inesperado. Probablemente la lectura de la Casa Rosada pase por plegarse a las declaraciones de Flávio Bolsonaro, que pidió anular el proceso electoral por presunto fraude.