Falleció el exjuez y camarista penal José Atenágoras Vega

El ámbito judicial sanjuanino está de luto por la muerte de José Atenágoras Vega , exjuez penal y excamarista que dejó su marca en el fuero penal de la provincia . Tenía 74 años y había dedicado más de 40 años de su vida al Poder Judicial.

Lula ganó en Brasil: qué cambia para Argentina y cuáles son los sectores que miran el resultado

Sus restos fueron velados en la Cochería San José . Luego serían cremados . Familiares, allegados y colegas se acercaron a despedirlo.

Vega empezó en Tribunales en 1978 , como auxiliar . Mientras trabajaba, se recibió de abogado en la Universidad Católica de Cuyo, en 1983 . En 1987 fue designado secretario del Quinto Juzgado Civil .

En 1995 pasó al fuero penal como juez provisorio del Tercer Juzgado Correccional . Después quedó al frente del Cuarto Juzgado de Instrucción , desde donde dirigió investigaciones de gran repercusión pública en San Juan.

El punto más alto de su carrera fue en octubre de 2012 , cuando la Legislatura aprobó su pliego para integrar la Sala II de la Cámara Penal y Correccional . La propuesta había surgido de una terna del Consejo de la Magistratura .

Como camarista, resolvió juicios complejos y revisó sentencias de primera instancia. También tuvo una participación activa en el Colegio de Magistrados de la provincia.

A comienzos de 2020, en plena ola de retiros de jueces por el debate nacional sobre la reforma del régimen jubilatorio del sector, Vega presentó su renuncia. La Cámara de Diputados se la aceptó en febrero y se hizo efectiva el 1 de marzo de ese año.