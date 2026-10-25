Las perlitas de la rosca en San Juan: el empresario que amaga como en el 2023; la página de ¿lanzamiento? de Andino 2027; y la miel de Defina Rossi en Rawson

Amagó en el 2023 y ahora vuelve a la carga con otro amague. ¿Lo concretará? El empresario Francisco Paladini, propietario de Lomas del Sol, estaria lanzado a la Casa Gobierno para las elecciones del 2027. Así se lo hizo saber a un grupo de periodistas y dirigentes. Según dijo, la razón reside en la complicación del diputado nacional Cristian Andino con la causa del Acueducto Gran Tulum y con la presunta "tibieza" del presidente de la Junta de Rivadavia, Facundo Perrone.

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El empresario del mundo de los agroalimentos ya tiene experiencia en lanzamientos. Hizo todo el caminito. En el 2023 empapeló las paredes de las arterias clave para la circulación en la provincia. "Paladini 2023 - Ideas, ideas y más ideas", largó en la campaña. Además usó la publicidad programática de Google para copar los portales de noticias. ¿Y qué pasó? Efectivamente, después de amagar con la candidatura a la Gobernación de San Juan, se bajó.

Fuentes consultadas dijeron a DIARIO DE CUYO que tuvo tratativas con La Libertad Avanza para encabezar la lista al Senado. Pero no convenció al representante de Milei en San Juan, el diputado nacional José Peluc, que eligió al -en ese entonces desconocido- Bruno Olivera.

Ahora Paladini dice que jugará. Es un textual: "Voy a jugar". Así empezó a hacer ruido entre los dirigentes. Hubo consultas del sector de José Luis Gioja con quien, hasta hace poco, trabajaba por la candidatura de Perrone. También llamaron de la CGT. "Perrone está limpio, sin manchas ni pasado, pero las ideas todavía no le llegan a la gente", dijo el propietario de la firma que exporta pasas.

¿Pero cómo va a jugar? La idea es bajo el paraguas del PJ. Sería un outsider al estilo Jorge Alberto Escobar. Tiene una diferencia vital. El exgobernador contó con el respaldo del mismísimo Carlos Saúl Menem y de buena parte del peronismo sanjuanino. Esta vez no sería el caso. Tanto el senador Sergio Uñac como el exgobernador Gioja no tienen intenciones de darle lugar a alguien que no provenga de sus filas.

¿El que sí se lanzó al 2027?

El diputado nacional Cristian Andino viene con la ola positiva del 2025. Varios intendentes y presidentes de Junta lo sindican como el candidato a la Gobernación por el peronismo para el año que viene.

Tiene, naturalmente, voces contrarias. Por lo bajo, hay sectores que todavía no están convencidos. Incluso hubo varias alusiones a una supuesta bendición de Uñac al intendente de Pocito, Fabián Aballay, para jugar.

También está la condición obvia del sector de Gioja, que es oposición a las propuestas que provengan del uñaquismo. El tres veces gobernador apunta a Perrone y busca alimentar esa candidatura al conectarse a la línea nacional del bonaerense Axel Kicillof.

Mientras tanto, un grupo de militantes -con o sin el OK de Andino- lanzó una página tituada "Andino 2027". Sorprendió a la dirigencia que haya una cuenta de Instagram con ese nombre. Está activa.

Ciertamente, el exintendente de San Martín tiene el traje casi listo. Encabezó un acto en Caucete, junto a los intendentes Romina Rosas y Daniel Banega. Dio un discurso con los modos de un candidato. "Presidente Milei, nuestros abuelos y nuestras abuelas se merecen vivir dignamente, hay que aumentarles la jubilación", lanzó.

La respuesta a medias del fiscal Gómez

El fiscal de la causa del Acueducto Gran Tulum, Sebastián Gómez, contestó -entre comillas- la solicitud de informes del juez federal Daniel Rafecas de Comodoro Py.

No hubo comunicación oficial sobre la respuesta. Ni el fiscal ni el Ministerio Público informaron sobre la respuesta al requerimiento de la Justicia Federal.

Un portal de noticias tiró trascendido. Aparentemente Gómez dijo que no podía contestar hasta la audiencia de formalización, que está fijada para el 10 de noviembre.

Al cruce le salió el abogado que presentó el planteo, Nasser Uzair. "En realidad contesta a medias el oficio. Eso le puede traer problemas al fiscal Gómez. Un fiscal provincial, tiene la obligación de contestarle a un juez federal lo requerido. En cuanto a esto se aplica el Código Procesal Penal de la Nación", dijo.

El PTP invitó a un festejo en la sede del PJ

El Partido del Trabajo y el Pueblo, parte de la alianza con el peronismo en el 2025, hizo una invitación a la militancia para celebrar un año del "triunfo" de la lista de Fuerza San Juan en las legislativas nacionales. Pero hay un pequeño detalle. Invitaron a la casona de calle 25 de Mayo y avenida Alem.

"Están invitados a participar los integrantes de lista y las conducciones de los partidos políticos y organizaciones que suscribieron y adhirieron el Frente FSJ", escribieron los dirigentes de la izquierda provincial. "Ellos quieren festejar en nuestro partido, qué han hecho con el PJ", bromeó un exmilitante de la Juventud Peronista.

No quedó ahí. Parece que hubo alguna queja. No se sabe de quién. Pero cambiaron la invitación y agregaron al Frente Renovador. Sin embargo, pareció que no convenció el agregado. "Ahora lo metieron al Franco Aranda, la tranquilidad que me da", comentó, con ironía, las misma fuente.

Finalmente reinó la paz. El PJ también firmó el acto en su propia sede y sumó, además, al Frente Grande, el sello que ahora juega con Kicillof.

Sobró muñeca, faltó catering

DIARIO DE CUYO reflejó el accionar del vicegobernador Fabián Martín para la construcción del consenso que decantó en la unanimidad en la aprobación del préstamo de 160 millones de dólares del CAF para las obras en dos tramos de la Ruta 40 Sur. Tuvo "muñeca" política.

El presidente nato de la Cámara remontó las negociaciones con el bloque Justicialista. Logró que todos votaran a favor del crédito a cambio de introducir un cambio menor en el Artículo 8 del proyecto, que estipula que el convenio retorne a la Legislatura cuando esté completo.

"Arrancamos en menos diez y lo dio vuelta", dijeron las fuentes, en referencia a la performance del Vicegobernador. Sin embargo, por lo bajo, los propios diputados señalaron que faltó catering. ¿Por qué? Porque era el día del legislador. Los diputados señalaron, en charlas entre sí, que hubiesen querido festejar la unanimidad con algún ágape.

¿Interna libertaria en Rawson? Qué dicen de LLA

Parecía que había interna en La Libertad Avanza de Rawson. Dos potenciales candidatos hicieron actividades diferentes. A todas luces parecía que querían capitalizar de manera individual los eventos. Pero hubo un memorioso que tiró letra al estilo Peluc.

El excandidato a intendente Adrián Martínez, más conocido como "el panadero", por sus empresas del rubro, hizo un agasajo del Día de la Madre. Aprovechó el micrófono para agradecer el trabajo en equipo y para reivindicar el rol de madre en la familia. "La prevención de la delincuencia también empieza por casa. Tenemos que volver a unir a la familia en Rawson. Son valores que se vienen perdiendo", dijo.

El agasajo del Día de la Madre.-

En tanto, por su lado, hubo una reunión con empresarios y emprendedores del departamento. Participó otro "dirigente" que hizo públicas sus intenciones de competir por la intendencia de Rawson. Se trata de Diego Telles, propietario de Telles Automotores.

Claramente, cada uno quiere ser el candidato. Pero un operador intervino. "Cómo dijo El Mágico -apodo de Peluc- no existe ni tenemos por ahora un solo candidato en los departamentos. Todos trabajamos para la reelección del presidente", expresó.

La miel y las máquinas de coser de Delfina Rossi en Rawson

La exdirectora del Banco Nación e hija de Agustín Rossi visitó San Juan para una charla con la Escuela de Formación Néstor Kirchner. Tuvo un breve intercambio de palabras con Gioja en la sede de la Junta Departamental. Se los vio contentos. Él apareció con una miel en la mano. ¿Un regalo? Sí, pero de un militante. Facundo Bustos, un apicultor rawsino, le dio una miel con pistacho y una miel con almendras y nueces.

Hubo devolución de gentilezas. Rossi llegó a San Juan con dos máquinas de coser y una semi industrial. Son parte de un viejo pedido que le hizo un grupo de vecinas de Rawson. "Ella hizo sus gestiones en Buenos Aires", comentó una fuente al tanto del tema, "y ahora trajo lo que le habían pedido". De las tratativas participó la concejal Romina Ríos.

La frase del dirigente

Andrés Chanampa, exdiputado de Chimbas y actual vocal del IPEEM, postuló al diputado provincial Luis Rueda como candidato a gobernador. "El presidente del partido tiene que ser el candidato a la Gobernación", dijo en una entrevista radial. Metió presión.

El elegido de la redes: Santiago Caputo con un sanjuanino

El mago del Kremlin, Santiago Caputo, estuvo con el jefe de las Fuerzas del Cielo de San Juan, Mahor Caparrós, durante la cena de la Fundación Faro, de Agustín Laje.

Caparrós fue el elegido de Peluc para conducir el ala más radical de La Libertad Avanza. El sanjuanino tiene línea directa con los organizadores de los eventos de la batalla cultural.