Canadá busca nuevos proyectos mineros en los Andes y San Juan aparece entre los mejor posicionados

El enorme potencial geológico de la Cordillera comienza a encontrarse con otra pieza indispensable para que los proyectos lleguen a convertirse en minas: el financiamiento . Inversores y referentes del mercado canadiense avanzan con una estrategia para conectar capital internacional con proyectos mineros de Argentina y otros países de la región a través de un denominado corredor financiero andino .

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La iniciativa se denomina The Andean Bridge y no consiste en un fondo específico ni en una inversión ya comprometida. Es una plataforma que busca detectar proyectos, prepararlos para los estándares exigidos por los mercados internacionales y acercarlos directamente a inversores, bancos, brokers y otras fuentes de capital. Argentina comparte ese espacio con Chile, Perú y Bolivia, con especial atención sobre el cobre, el litio y otros minerales críticos.

Para San Juan, el movimiento aparece en un momento particular. La provincia concentra actualmente cuatro proyectos mineros incorporados al RIGI —Vicuña, Los Azules, Gualcamayo y la ampliación de Veladero— por alrededor de US$13.500 millones de inversión asociada , además de otros desarrollos cupríferos en distintas etapas. Dentro de esa cartera existe, además, una presencia canadiense directa a través de compañías como McEwen Copper, Barrick Mining y Lundin Mining .

Uno de los protagonistas de esta estrategia es Guillaume Légaré , responsable para Sudamérica de Toronto Stock Exchange y TSX Venture Exchange. Durante un encuentro realizado en Buenos Aires explicó que uno de los principales problemas de la minería latinoamericana aparece en las primeras etapas de los proyectos, cuando existe potencial geológico pero todavía resulta difícil conseguir capital suficiente para avanzar.

La situación afecta especialmente a las denominadas compañías junior , empresas dedicadas principalmente a exploración y desarrollo que necesitan levantar recursos en el mercado antes de llegar a una eventual construcción y producción.

Légaré sostuvo que la experiencia financiera canadiense puede ocupar un lugar central en ese proceso. La Bolsa de Toronto tiene una dimensión particularmente relevante para la minería: según información oficial de TSX, 1.097 compañías mineras cotizan actualmente entre TSX y TSXV, cerca del 40% de las mineras públicas del mundo. Además, esas compañías captaron alrededor de US$16.000 millones de capital durante 2025.

Ese esquema permite comprender por qué Toronto aparece como uno de los grandes centros de financiamiento para proyectos de exploración. La TSX Venture Exchange está orientada, precisamente, a empresas en etapas de crecimiento que todavía no alcanzaron el tamaño de las grandes productoras.

Doce inversores canadienses llegarán a la región

El próximo paso será concreto. El 30 de octubre, una delegación integrada por 12 inversores canadienses, entre ellos representantes de bancos y brokers, llegará a Mendoza para analizar oportunidades mineras de Argentina y otros países sudamericanos. Según Légaré, el objetivo será conocer proyectos que puedan avanzar hacia una eventual cotización en TSX Venture Exchange y trabajar también con aquellos que todavía necesitan preparación antes de acceder a mercados internacionales.

La fecha coincide con el Mendoza Finance Day, jornada que cerrará el Argentina Critical Minerals Summit y que tendrá una instancia denominada TSX Private Matchmaking, destinada específicamente a reuniones entre inversores, desarrolladores mineros y representantes del mercado financiero. La agenda oficial de The Andean Bridge confirma que el encuentro se realizará entre el 28 y el 30 de octubre en Buenos Aires y Mendoza.

No significa que esos inversores lleguen con dinero previamente adjudicado a determinados proyectos. El objetivo es construir una cartera de oportunidades, analizar su grado de madurez y generar vínculos que posteriormente puedan transformarse en financiamiento.

San Juan y una posición que vuelve a llamar la atención

En ese mapa, San Juan aparece con argumentos fuertes para competir por capital. El último informe disponible del Fraser Institute, correspondiente a 2025, ubicó a la provincia en el puesto 18 entre 68 jurisdicciones mundiales dentro del índice de atractivo para la inversión minera. Fue la jurisdicción argentina mejor ubicada y terminó por encima de Brasil, Chile y Perú.

El dato requiere una aclaración porque distintas publicaciones difundidas durante las últimas horas ubicaron a San Juan en el puesto 14 entre 82 jurisdicciones y atribuyeron esa posición a 2025. El informe original muestra que esa ubicación correspondió a 2024. En la medición más reciente, la provincia descendió cuatro lugares hasta el puesto 18, aunque continuó encabezando la representación argentina.

A la evaluación internacional se suma una cartera de proyectos de escala mundial. Los Azules, controlado por la canadiense McEwen Copper, ingresó al RIGI con un plan de inversión de aproximadamente US$2.672 millones. Vicuña, propiedad de BHP y la canadiense Lundin Mining, contempla una inversión inicial bajo el régimen cercana a US$9.700 millones y proyecta inversiones sustancialmente mayores durante sus primeros años de desarrollo.

También forman parte de la cartera provincial la ampliación de Veladero, operada por Barrick junto a Shandong Gold, y Carbonatos Profundos, el proyecto que busca extender la vida productiva de Gualcamayo. Los cuatro desarrollos convierten a San Juan en la provincia argentina con mayor volumen de inversión minera asociada a proyectos aprobados dentro del RIGI.

El corredor no empieza ahora

The Andean Bridge ya realizó durante 2026 encuentros, talleres y rondas de vinculación en distintas provincias. En septiembre llevó su programa de desarrollo de proyectos a Salta, mientras que durante esta semana la Universidad Torcuato Di Tella recibió un taller organizado junto con el Mining Industry Management Program de la Universidad de Toronto.

La capacitación estuvo centrada en evaluación económica, valuación, due diligence, riesgos y preparación de proyectos para los mercados de capitales. El objetivo es resolver una de las principales dificultades de la industria: un buen recurso geológico no garantiza por sí solo que aparezca el financiamiento necesario para convertirlo en un proyecto viable.

La plataforma plantea tres etapas: capacitar, conectar y acelerar. Primero trabaja sobre la preparación técnica y financiera; después vincula proyectos con inversores y, finalmente, ofrece un proceso de entre nueve y doce meses destinado a llevar iniciativas desde una etapa de oportunidad hacia condiciones que permitan buscar capital institucional.

Una oportunidad que San Juan deberá disputar

Para San Juan, la aparición de este nuevo canal financiero no implica inversiones automáticas, pero sí amplía el universo de capital al que pueden acceder sus proyectos, especialmente aquellos que todavía transitan fases de exploración, evaluación económica o desarrollo.

La provincia cuenta con una combinación poco habitual dentro del país: proyectos gigantes de cobre en etapas avanzadas, minas de oro en operación, compañías internacionales con trayectoria en mercados canadienses y una cartera exploratoria que todavía necesita capital para seguir creciendo.

El próximo movimiento será el encuentro del 30 de octubre, cuando los inversores canadienses comiencen a evaluar proyectos de la región. Allí se podrá medir cuánto del interés expresado durante los últimos meses comienza a transformarse en oportunidades concretas de financiamiento para la minería argentina y, particularmente, para una provincia que ya ocupa un lugar central en el mapa minero nacional.