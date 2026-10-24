La marea rosa copó las calles de San Juan: miles de almas desafiaron el clima por la lucha contra el cáncer de mama

Bajo una mañana fresca y con garúa, las calles de la capital se tiñeron de rosa en la tradicional Maratón 3K. Una jornada repleta de sonrisas, abrazos, recuerdos y sobrevivientes que corrieron por la vida y la prevención.

Más de 4 mil personas corrieron este sábado en una nueva edición de la Maratón por el cáncer de mama. Fotos: Daniel Arias.

Hay mañanas donde el clima pasa a un segundo plano cuando lo que mueve es el corazón. Este sábado, bajo un cielo gris, una temperatura fresca y una tenue llovizna que acompañó las primeras horas, San Juan demostró una vez más que la solidaridad y el amor no se suspenden por mal tiempo. La tradicional Maratón 3K "Juntas contra el cáncer de mama", impulsada por la Fundación Sanatorio Argentino, volvió a convertir el centro de la provincia en una auténtica fiesta de esperanza y concientización.

Desde muy temprano, el Parque de Mayo y las inmediaciones del icónico Estadio Aldo Cantoni comenzaron a recibir a miles de familias, deportistas, niñas, niños y, sobre todo, a cientos de mujeres victoriosas y sobrevivientes que hicieron de esta cita anual un compromiso impostergable.

Entre sonrisas, mates para combatir el frío y la emoción a flor de piel, más de 4.000 remeras rosas oficiales distribuidas por la organización vistieron de color cada rincón, mientras que muchas otras participantes eligieron lucir con orgullo las remeras de ediciones pasadas, entrejiendo una hermosa historia intergeneracional que unió a abuelas, madres e hijas bajo la misma bandera de la prevención.

La largada, que se hizo esperar con entusiasmo hasta pasadas las 10:30 horas, fue un estallido de aplausos y energía. La marea humana partió desde el Cantoni hacia calle Urquiza, continuó su andar por 25 de Mayo, giró por Alem, conectó con calle San Luis y encaró por España hasta retomar Avenida Libertador, culminando el emotivo recorrido nuevamente en el Aldo Cantoni. Paso a paso, cada metro avanzado no representó únicamente un esfuerzo físico, sino un tributo a la memoria, un canto a la salud y un abrazo colectivo a quienes hoy le dan pelea a la enfermedad.

El evento también guardó un lugar muy especial para la categoría Kids, permitiendo que los más pequeños corrieran acompañando a sus madres o abuelas. Asimismo, con un fuerte mensaje para cuidar el medio ambiente, la organización invitó a los asistentes a llevar sus propias botellas reutilizables, disponiendo puestos de hidratación para recargar agua y evitar la generación de plásticos de un solo uso.