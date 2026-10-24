    • 24 de octubre de 2026 - 08:17

    San Juan tendrá un sábado fresco, con lluvias aisladas y chaparrones durante toda la jornada

    El SMN prevé una máxima de 17°C para este sábado, con viento del sector sur y ráfagas de hasta 50 km/h.

    San Juan tendrá un sábado marcado por las lluvias

    San Juan tendrá un sábado marcado por las lluvias

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    San Juan tendrá este sábado 24 de octubre una jornada fresca e inestable, con probabilidad de lluvias aisladas durante la mañana y chaparrones por la tarde y la noche, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La temperatura oscilará entre los 13°C de mínima y los 17°C de máxima, en un día marcado por el viento del sector sur.

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    Durante la mañana, el organismo nacional anticipa lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. La temperatura rondará los 13°C y el viento soplará del sudeste, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

    Para la tarde se esperan chaparrones y una máxima de 17°C, mientras que por la noche las condiciones de inestabilidad podrían continuar, también con chaparrones. El viento rotará al sector sur y mantendrá velocidades similares.

    Cómo seguirá el tiempo en San Juan durante los próximos días

    El pronóstico extendido del SMN anticipa un ascenso de las temperaturas desde el domingo. Para ese día se espera una mínima de 9°C y una máxima de 21°C, mientras que el lunes la máxima podría llegar a los 22°C.

    El martes se prevé una jornada más cálida, con temperaturas de entre 14°C y 24°C. Para el miércoles se espera una máxima similar, también de 24°C, y el jueves el termómetro alcanzaría los 20°C.

    Hacia el viernes, las temperaturas volverían a subir levemente, con una mínima de 15°C y una máxima de 23°C, de acuerdo con las previsiones del organismo nacional.

    El pronóstico del tiempo en San Juan

    Clima de San Juan

    El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.

    Geografía de San Juan

    La provincia posee un territorio cuya superficie es de 89.651 km², donde se destaca con preponderancia un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos mineros y paleontológicos. Presenta un espacio geográfico que geoformológicamente es abrupto intercalado por zonas deprimidas, donde predomina el afloramiento rocoso con escasa presencia de suelo evolucionado, cuya localización del último, siempre con una muy escasa evolución (fertilidad), es presenta en los oasis -depresiones tectónicas rellenados con sedimentos transportados por aluviones- donde se asienta la mayor cantidad de población, cuyas actividades se reflejan en primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias, constituyendo en los oasis verdaderos espacios nucleares, es decir donde se nuclean y enlazan varias actividades que evitan la escasez de bienes y servicios para posibilitar el asiento permanente.

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