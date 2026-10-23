El viento obligó a reprogramar el BMX en San Juan: adelantaron los horarios del Iberoamericano y la Copa Latinoamericana

Las competencias en la pista del Club Bicicross San Juan arrancarán a las 8:30 con los entrenamientos previos y desde las 9:00 la carrera.

Una decisión de último momento cambió la agenda del BMX internacional en la provincia. Ante el pronóstico meteorológico que anticipa la llegada de viento sur durante las próximas jornadas, la organización del Campeonato Iberoamericano y la Copa Latinoamericana 2026 resolvió adelantar los horarios para proteger la integridad física de los competidores y garantizar el normal desarrollo sobre la pista.

De esta manera, la actividad para este sábado 24 de octubre -correspondiente al Campeonato Iberoamericano- se concentrará durante las primeras horas del día. El warm up de las categorías Championship se pondrá en marcha a las 8:30, mientras que a las 9:00 se dará el pistoletazo de salida a las primeras mangas competitivas. Las entregas de premios se realizarán inmediatamente después de completadas las finales.

El mismo esquema horario regirá para la jornada del domingo 25, día en que se correrá el Round 8 de la Copa Latinoamericana 2026. Tras la coronación de la fecha, se llevará a cabo el acto oficial de entrega de distinciones acumuladas del certamen continental.

Con el respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto a la Municipalidad de Rawson, la cita reunirá a más de 400 deportistas provenientes de 12 naciones. Entre la nómina sobresale una nutrida delegación local de 80 pilotos sanjuaninos.