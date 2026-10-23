Belgrano de Caucete tendrá su ansiada pista sintética de bochas

Luego de 100 años de historia, la institución contará con una cancha de bochas sintética en sus instalaciones.

El Club de Bochas Belgrano de Caucete vivirá un momento histórico con la construcción de su primera cancha de bochas sintética, una obra que permitirá modernizar sus instalaciones y mejorar las condiciones para la práctica de esta disciplina, luego de un siglo de trayectoria institucional.

La iniciativa se concretará a través del apoyo del Gobierno de San Juan, que permitirá a la institución avanzar con este proyecto, destinado a fortalecer el desarrollo deportivo, mejorar los espacios de entrenamiento y competencia, y promover la continuidad de las bochas entre las nuevas generaciones.

La incorporación de una cancha sintética representa una mejora importante en la infraestructura del club y una oportunidad para seguir impulsando una disciplina con tradición en la provincia, tendrá más de 150 beneficiarios en el club. Este tipo de inversiones permite que las instituciones deportivas cuenten con mejores herramientas para desarrollar sus actividades, ampliar su participación y proyectarse hacia el futuro.