    • 23 de octubre de 2026 - 18:07

    Belgrano de Caucete tendrá su ansiada pista sintética de bochas

    Luego de 100 años de historia, la institución contará con una cancha de bochas sintética en sus instalaciones.

    Modernización. Belgrano de Caucete concretará el anhelado sueño de la pista sintética.

    Modernización. Belgrano de Caucete concretará el anhelado sueño de la pista sintética.

    Foto:

    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Club de Bochas Belgrano de Caucete vivirá un momento histórico con la construcción de su primera cancha de bochas sintética, una obra que permitirá modernizar sus instalaciones y mejorar las condiciones para la práctica de esta disciplina, luego de un siglo de trayectoria institucional.

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    La iniciativa se concretará a través del apoyo del Gobierno de San Juan, que permitirá a la institución avanzar con este proyecto, destinado a fortalecer el desarrollo deportivo, mejorar los espacios de entrenamiento y competencia, y promover la continuidad de las bochas entre las nuevas generaciones.

    La incorporación de una cancha sintética representa una mejora importante en la infraestructura del club y una oportunidad para seguir impulsando una disciplina con tradición en la provincia, tendrá más de 150 beneficiarios en el club. Este tipo de inversiones permite que las instituciones deportivas cuenten con mejores herramientas para desarrollar sus actividades, ampliar su participación y proyectarse hacia el futuro.

    Desde el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se continúa acompañando a los clubes y entidades deportivas de los distintos departamentos de San Juan mediante acciones que contribuyen al fortalecimiento institucional, la mejora de la infraestructura y es un gran avance para el futuro del deporte en toda la provincia.

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