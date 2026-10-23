Viernes a puro hockey sobre patines: se juega de forma íntegra la octava fecha del Clausura de la Serie A1

La máxima categoría del hockey sobre patines local tiene una cita imperdible con seis atractivos compromisos en la noche de este 23 de octubre.

La pista vuelve a encenderse en el ámbito local. Este viernes 23 de octubre se disputará en su totalidad la octava fecha del Torneo Clausura de la Serie A1 de hockey sobre patines, con una cartelera repleta de partidos clave para empezar a acomodar las posiciones de cara a la recta final del certamen.

La Federación Sanjuanina de Patín confirmó los horarios para toda la jornada, estableciendo que el telón se levantará a las 20:00 con los encuentros de Segunda División, mientras que los planteles de Primera saldrán a escena a partir de las 21:30.

Entre los cruces más destacados de la velada, Concepción recibirá en la Villa Mallea a Altos de San Juan, en tanto que Centro Valenciano medirá fuerzas en su pista ante la UVT. Por su parte, Olimpia protagonizará un electrizante duelo frente a Richet Zapata.