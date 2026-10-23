Lionel Messi recibió el Premio Princesa de Asturias y sumó otro reconocimiento histórico

Lionel Messi recibió este viernes el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 durante la ceremonia que se desarrolla en el Teatro Campoamor de Oviedo. El argentino subió al escenario para recibir uno de los reconocimientos más prestigiosos de España y agregó una nueva distinción a una carrera marcada por sus logros dentro y fuera de las canchas.

Messi, otra vez homenajeado en España: llegó a Oviedo para recibir el Princesa de Asturias

Messi recibió la insignia del Princesa de Asturias y espera la gran ceremonia en Oviedo

Acompañado por Antonela Roccuzzo , Messi fue uno de los grandes protagonistas de la gala presidida por la Familia Real española. El reconocimiento fue concedido por su “deslumbrante talento”, su extensa trayectoria profesional y la tarea solidaria que desarrolla especialmente en proyectos vinculados con la educación y la salud infantil.

La distinción tiene además un componente histórico: Messi se convirtió en el primer futbolista en recibir de manera individual el Premio Princesa de Asturias de los Deportes . Anteriormente, el fútbol había tenido otros reconocimientos, pero compartidos o colectivos, como el otorgado a Xavi Hernández e Iker Casillas en 2012.

El jurado destacó especialmente la regularidad de su carrera, sus valores deportivos, su humildad y su compromiso con el juego colectivo. También ponderó su trabajo solidario y el impacto que su figura tuvo más allá del fútbol profesional.

El premio incluye una escultura diseñada por Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y 50.000 euros. La insignia ya había sido entregada durante la mañana por la princesa Leonor en una audiencia realizada en el Hotel de la Reconquista.

Una jornada especial junto a Antonela

Messi llegó a Oviedo acompañado por Antonela y desde su arribo fue recibido por una multitud. Durante la mañana había participado de la tradicional audiencia con los galardonados y posó para la fotografía oficial antes de trasladarse al Teatro Campoamor.

Un día antes protagonizó además un encuentro con más de 5.000 chicos y jóvenes en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Allí habló sobre su carrera y dejó un mensaje centrado en la importancia de disfrutar del deporte, aprender de las derrotas y evitar que los más jóvenes carguen con presiones innecesarias.

Antonela Roccuzzo estuvo junto a Lionel Messi en Oviedo durante la ceremonia en la que el capitán argentino recibió el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. EFE

El recuerdo de su padre antes de recibir el premio

La distinción tuvo también un fuerte componente personal para Messi. En la previa había recordado a su padre, Jorge Messi, y contó que estaba especialmente ilusionado con que viajara a España para recibir este reconocimiento.

Messi explicó que su padre consideraba especial este premio porque trascendía lo estrictamente deportivo y reconocía también su recorrido y sus valores. “Él estaba muy ilusionado con este premio”, había contado el argentino antes de la ceremonia.

Los otros premiados de la gala

La edición 2026 también reconoció a Patti Smith en Artes; Studio Ghibli en Comunicación y Humanidades; Julian Barnes en Letras; Timothy Garton Ash en Ciencias Sociales; Christina Koch en Concordia; David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer en Investigación Científica y Técnica; y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard en Cooperación Internacional.

La ceremonia en el Teatro Campoamor finalizó con la entrega de todas las distinciones. Messi cerró la jornada con un nuevo reconocimiento internacional que destacó tanto su extraordinaria carrera futbolística como su impacto social.