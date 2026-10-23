Orgullo argentino: Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

La figura de Las Leonas recibió el máximo reconocimiento de la FIH tras un año inolvidable. Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoé Díaz también fueron premiados en una jornada histórica para el hockey argentino.

Cairo fue decisiva en la conquista del Mundial 2026 y convirtió el penal que le dio el título a Las Leonas.

El hockey argentino volvió a quedar en lo más alto del escenario internacional. Sofía Cairo fue elegida Jugadora del Año por la Federación Internacional de Hockey (FIH) en los Hockey Stars Awards 2026, después de una temporada en la que se consolidó como una de las figuras de Las Leonas y fue decisiva en la conquista del Mundial.

La distinción tiene un peso especial: Cairo, de 23 años, se sumó a una lista de argentinas que ya habían recibido el máximo reconocimiento individual, entre ellas Luciana Aymar, Cecilia Rognoni y Delfina Merino. Aymar, además, lo ganó en ocho oportunidades.

Un año inolvidable para Sofía Cairo La jugadora acumula 74 partidos internacionales y seis goles con Las Leonas, pero buena parte de su impacto aparece en los momentos decisivos. Fue autora del gol que aseguró el bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y convirtió el penal que consagró a Argentina campeona del mundo en 2026.

Durante esta temporada también fue elegida Jugadora del Partido en tres encuentros de la Pro League 2025-26 y en otras dos ocasiones durante el Mundial, una regularidad que terminó siendo reconocida por la FIH.

“Creo que es un premio que no es solo para una persona porque sin un equipo atrás este premio no existiría”, expresó Cairo después de conocer la distinción, y remarcó que el reconocimiento también pertenece a sus compañeras, al cuerpo técnico, a su club y a su familia.