Orgullo argentino: Sofía Cairo fue elegida la mejor jugadora de hockey del mundo

El hockey argentino volvió a quedar en lo más alto del escenario internacional. Sofía Cairo fue elegida Jugadora del Año por la Federación Internacional de Hockey (FIH) en los Hockey Stars Awards 2026, después de una temporada en la que se consolidó como una de las figuras de Las Leonas y fue decisiva en la conquista del Mundial.
La distinción tiene un peso especial: Cairo, de 23 años, se sumó a una lista de argentinas que ya habían recibido el máximo reconocimiento individual, entre ellas Luciana Aymar, Cecilia Rognoni y Delfina Merino. Aymar, además, lo ganó en ocho oportunidades.
Un año inolvidable para Sofía Cairo
La jugadora acumula 74 partidos internacionales y seis goles con Las Leonas, pero buena parte de su impacto aparece en los momentos decisivos. Fue autora del gol que aseguró el bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 y convirtió el penal que consagró a Argentina campeona del mundo en 2026.
Durante esta temporada también fue elegida Jugadora del Partido en tres encuentros de la Pro League 2025-26 y en otras dos ocasiones durante el Mundial, una regularidad que terminó siendo reconocida por la FIH.
“Creo que es un premio que no es solo para una persona porque sin un equipo atrás este premio no existiría”, expresó Cairo después de conocer la distinción, y remarcó que el reconocimiento también pertenece a sus compañeras, al cuerpo técnico, a su club y a su familia.
Argentina se quedó con cuatro de los seis premios
La jornada fue todavía más histórica porque Cairo no fue la única argentina reconocida. Cuatro de los seis principales premios individuales quedaron en manos nacionales, después de un año que tuvo a Las Leonas campeonas del mundo y a Los Leones terceros en el Mundial.
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Tomás Domene – Jugador del Año: se convirtió en el primer integrante de Los Leones en ganar el máximo premio individual masculino. Fue Mejor Jugador y goleador del Mundial 2026, donde Argentina obtuvo el bronce, y también terminó como máximo anotador de la Pro League 2025-26.
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Cristina Cosentino – Arquera del Año: hizo historia al convertirse en la primera arquera argentina en recibir la distinción. Fue determinante en la final del Mundial y terminó elegida figura del partido.
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Zoé Díaz – Rising Star del Año: con 20 años volvió a quedarse con el premio que reconoce a las mejores jugadoras Sub 21, una distinción que ya había conseguido en 2024. Además, fue elegida mejor jugadora juvenil del Mundial 2026.
Cómo se eligieron los mejores del mundo
Los nominados fueron seleccionados inicialmente por un panel internacional integrado principalmente por entrenadores de selecciones, exjugadores y especialistas de televisión. Para la evaluación se tuvieron en cuenta las actuaciones en las principales competencias internacionales de 2026, entre ellas la Pro League y el Mundial.
En la votación final para Jugador del Año, Arquero del Año y Rising Star participaron distintos sectores del hockey internacional: los expertos representaron el 55% del resultado, los capitanes de selecciones el 15%, los aficionados y jugadores otro 15% y los medios el 15% restante.
Los premios coronaron una temporada excepcional para los seleccionados argentinos. Las Leonas volvieron a conquistar el título mundial y Los Leones consiguieron una medalla de bronce, mientras cuatro de sus principales figuras terminaron reconocidas individualmente como las mejores del planeta.