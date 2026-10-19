Gonzalo Bonadeo apuntó contra los medios nacionales por ignorar al hockey sobre patines y elogió a San Juan

Luego de la finalización de los World Skate Games Asunción 2026 , el destacado periodista deportivo Gonzalo Bonadeo realizó una dura reflexión sobre la invisibilización mediática que sufre el hockey sobre patines en la prensa de Buenos Aires, a pesar de la destacada actuación de los representativos nacionales y del histórico liderazgo de San Juan en la disciplina.

Bonadeo comenzó su análisis subrayando el histórico lugar de privilegio que ocupa el país en esta actividad a nivel global:

"Primero, hockey sobre patines. Termina en los World Skate Games. Lo cierto es que Argentina es históricamente una mega potencia. Desde los años sesenta que Argentina casi no baja de las medallas, de bronce en los mundiales de hockey sobre patines y esta vez no fue la excepción".

En su descargo, el especialista contrapuso el tratamiento masivo que se le otorga al fútbol masculino con el escaso espacio concedido a las finales mundiales disputadas en Paraguay, donde el seleccionado femenino se consagró subcampeón, el Sub-19 logró la medalla de bronce y el seleccionado mayor masculino cayó por penales en una dramática definición ante Francia.

"¿Cuántos títulos durante la semana siguiente al subcampeonato mundial de fútbol en Estados Unidos? Miles de títulos. Ni que hablar de las publicaciones en redes. Hoy hay que hurgar y rasquetear en todos lados para encontrar noticias sobre el subcampeonato de las mujeres en hockey sobre patines en Asunción, la medalla de bronce del sub 19 de varones y el subcampeonato de los varones que perdieron por penales contra Francia", criticó duramente.

En la misma línea, recordó que las instancias decisivas contaron con un nivel deportivo superlativo: "Fueron finales extraordinarias. La semifinal también. Argentina le gana por penales a España. Pierde por penales contra Francia".

El valor federal de San Juan y el "desprecio regional"

Al profundizar sobre las causas del desinterés en los medios porteños, Bonadeo calificó la omisión como una falta de cobertura federal hacia las provincias donde el deporte se vive con verdadera pasión, ubicando a San Juan en el epicentro de la disciplina.

"Es una extravagancia hablar de hockey sobre patines de golpe hoy, ¿no? En cualquier espacio deportivo. Bueno, es hora de empezar a hacerlo con más seriedad. ¿Por qué? Porque Argentina es una potencia, porque además hay algo de desprecio regional. Buenos Aires tiene equipos históricos, el aspecto más fuerte, más poderoso que tiene el hockey sobre patines está en Mendoza y especialmente en San Juan", enfatizó.

Gloria histórica y falta de presupuesto

Finalmente, Bonadeo repasó el rico historial de la disciplina a nivel internacional y advirtió sobre las reiteradas dificultades presupuestarias que afrontan los planteles nacionales para competir en el más alto nivel.

"Y es una disciplina no solamente extraordinaria, sino que además nos ha dado demasiadas alegrías. Ayer Argentina dejó escapar por muy poquito la 7ª, no la 4ª como el fútbol. La 7ª, ya ganó 6 títulos mundiales Argentina, incluido alguno muy recordado como el del 78, el del 84, un título muy recordado en Novara contra Italia. En aquel entonces ya se hablaba de que habían tenido que pedir un mecánico prestado para arreglar los patines, porque no había presupuesto para tanto", rememoró.

Para concluir, el comunicador señaló las disputas dirigenciales recientes y pidió el merecido reconocimiento para los deportistas: "Ahora, más o menos, pasó algo similar, hubo mucha discusión respecto del aporte que hizo la Confederación de Patín, porque lo que queremos mínimamente en este momento, es honrar un poco el recuerdo de la gran actuación que ha tenido Argentina en este torneo".