River y Boca, los únicos argentinos entre los 20 clubes más valiosos de América

Un reciente informe elaborado sobre la base de los valores de mercado publicados por la plataforma especializada Transfermarkt puso en evidencia la profunda brecha económica que separa al fútbol argentino del mercado brasileño. En la lista de los 20 clubes más cotizados de América, River Plate y Boca Juniors son los únicos representantes de la Liga Profesional de Fútbol, mientras que Brasil domina la clasificación con 13 instituciones y concentra más del 70% de la valoración económica total.

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El ranking está encabezado por el Palmeiras, con un plantel cotizado en 245,7 millones de dólares, escoltado por el Flamengo (236,7 millones de dólares) y el Cruzeiro (208,9 millones de dólares). En conjunto, los 13 equipos del Brasileirão presentes en el listado suman una cotización aproximada de 2.040,9 millones de dólares sobre un total continental de 2.892,5 millones de dólares, lo que equivale al 70,5% del valor financiero de la muestra.

En el escalafón general, River Plate ocupa la octava posición con un plantel valuado en 140,3 millones de dólares, mientras que Boca Juniors aparece en el decimotercer lugar con una cotización de 125,7 millones de dólares.

La diferencia estructural queda al descubierto cuando se analiza la suma combinada de las dos potencias argentinas: los 266 millones de dólares que cotizan conjuntamente los planteles del 'Millonario' y del 'Xeneize' apenas superan el valor individual de la plantilla del Fluminense y quedan por debajo de lo que cotiza el equipo completo del Palmeiras de manera individual.

El mapa continental de los 20 clubes más cotizados se completa con cuatro instituciones de la Liga MX de México —América, Cruz Azul, Chivas de Guadalajara y Toluca— y un único representante de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, el Inter Miami, que figura en la 18° posición con un valor de 108,8 millones de dólares.

Poder económico y proyección de mercado

La disparidad entre ambas ligas radica fundamentalmente en la capacidad financiera de los clubes brasileños para sostener planteles numerosos con figuras internacionales y jóvenes promesas de alta cotización. Un claro ejemplo es el propio Palmeiras, cuyo activo individual más cotizado es el atacante Vitor Roque, con un valor estimado en torno a los 42,6 millones de dólares. Por su parte, el Flamengo sustenta su posición privilegiada en su volumen de ingresos comerciales, exposición internacional y volumen de abonados.

Para el año 2026, la plataforma Transfermarkt sitúa la valoración total combinada de la Primera División argentina compuesta por 30 instituciones en torno a los 1.145 millones de dólares. En contraste, el Brasileirão alcanza un valor global cercano a los 2.250 millones de dólares con solo 20 equipos.

Si bien el fútbol argentino conserva ventajas en cuanto a prestigio, peso histórico y atractivo comercial de sus principales marcas, las estadísticas ratifican que el modelo deportivo e industrial de Brasil ha consolidado una ventaja económica determinante para la competencia internacional en el continente.