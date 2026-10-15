"Salí una vez": el reto de Otamendi a Beltrán en el empate de River ante Sarmiento

Junín. River Plate igualó 1-1 con Sarmiento en el Estadio Eva Perón , por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura , y una escena del final dio que hablar: Nicolás Otamendi le gritó a Santiago Beltrán por no salir del arco ante un pelotazo largo que buscaba a Junior Marabel .

“Salí una vez” , le dijo el capitán a su compañero, luego de despejar la pelota hacia un lateral. La jugada había comenzado cuando Lucas Martínez Quarta desvió el balón de cabeza dentro del área.

El local se puso en ventaja a través de Julián Contrera , cedido por Newell’s , que definió tras un centro de Marabel. Antes, un lateral largo había derivado en un cabezazo fallido de Tomás Galván . La igualdad llegó con un tanto de Gonzalo Montiel , minutos después de que el árbitro anulara otro gol de River por una mano previa de Fausto Vera .

Con este empate, el equipo de Leonardo Ponzio no logró entrar en zona de playoffs ni mejorar su posición en la Tabla Anual , determinante para clasificar a la Copa Libertadores . Con cuatro fechas por jugar, River es octavo con 46 puntos , a cinco de Argentinos Juniors , el último equipo que hoy accedería al torneo continental.

EL ENOJO DE OTAMENDI CON BELTRÁN: “SALÍ UNA VEZ” El defensor le reclamó al arquero de River que saliera a cortar una pelota durante el partido ante Sarmiento. #LPFxTNTSports pic.twitter.com/ZWRYOqvFLZ

Antes del partido hubo graves incidentes entre hinchas de River y la Policía , que desbordaron el operativo de seguridad en la tribuna visitante. Lo que viene es exigente: el domingo ante Belgrano , luego los clásicos con Racing y Boca , y el cierre de la fase regular frente a Aldosivi , en Mar del Plata.

El interés de la Fiorentina por Beltrán

Mientras tanto, el arquero de 22 años volvió a estar en la agenda internacional. Según el diario italiano Corriere dello Sport Stadio, la Fiorentina inició contactos por Beltrán y River pediría cerca de 20 millones de euros. El plan que circula incluye una cesión en enero de 2027 y una compra definitiva en junio, aunque por ahora no hay oferta formal ni acuerdo entre las partes.

El club italiano busca resolver la sucesión del español David de Gea, que podría dejar la institución. Según esa versión, Beltrán ya mantuvo los primeros diálogos, cuenta con pasaporte italiano (lo que evitaría ocupar un cupo de extracomunitario) y hasta estaría estudiando el idioma. La prensa italiana agrega que también habría consultas desde la Premier League y la Bundesliga, y que Inter y Juventus lo habían seguido en el último mercado de pases.

River tiene al arquero con contrato hasta diciembre de 2027 y, en paralelo, la dirigencia empezó a negociar una extensión con mejora salarial y una cláusula de rescisión más alta.