    • 10 de octubre de 2026 - 21:29

    River superó a Estudiantes (RC) en el Monumental por el Clausura

    Tras un parate de 21 días, el Millonario derrotó 1-0 al equipo de Río Cuarto en el Monumental por la fecha 12 y quedó a un paso de la zona de playoffs.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    River Plate superó con autoridad la inactividad oficial y logró tres puntos de oro en Núñez. Por la 12ª fecha del Torneo Clausura, el equipo conducido por Leonardo Ponzio venció por 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental y volvió a acomodarse en la pelea por la clasificación a la fase final de la Zona B.

    Leé además

    la empresa contratada por la afa para la despedida de messi apunto contra river por las fallas del homenaje

    La empresa contratada por la AFA para la despedida de Messi apuntó contra River por las fallas del homenaje
    Boca ganó el último Superclásico en el Monumental. 

    Boca y River ya tienen fecha y hora para el próximo Superclásico en la Bombonera

    Luego de tres semanas sin rodaje formal, el conjunto de Núñez saltó al campo con la necesidad de imponer condiciones ante un rival comprometido con la tabla de promedios. La respuesta del local fue contundente desde el silbatazo inicial.

    Madrugón en Núñez: el grito de Marcos Acuña

    El desarrollo del partido se volcó rápidamente a favor de River. Apenas corrían cinco minutos del primer tiempo cuando Gonzalo Montiel conectó en velocidad con Ángel Correa. El delantero lanzó un centro cruzado y punzante que superó el intento de despeje de la zaga visitante.

    Apareciendo por el segundo palo con olfato de centrodelantero, Marcos Acuña empujó el balón hacia la red para sellar el 1-0 que desató la alegría en las tribunas de Núñez.

    Control y tranquilidad para la recta final

    Con la ventaja temprana, el equipo dirigido por Ponzio monopolizó el dominio de la pelota y administró los tiempos durante los 90 minutos. Aunque generó ocasiones para ampliar la diferencia en el marcador, el Millonario aseguró una victoria sin sobresaltos que le permite acortar distancias en la Zona B y encarar con otra perspectiva el cierre de la fase regular.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    river distinguio a messi como socio honorario antes de su despedida de la seleccion argentina

    River distinguió a Messi como Socio Honorario antes de su despedida de la Selección Argentina

    los campeones del mundo que estaran en la despedida de messi: ¿que pasara con el papu gomez?

    Los campeones del mundo que estarán en la despedida de Messi: ¿qué pasará con el Papu Gómez?

    Maxi Salas debió abandonar el campo entre lágrimas luego de sufrir una grave lesión en su rodilla izquierda.

    Durísimo golpe para Maxi Salas: se rompió los ligamentos y estará unos ocho meses afuera

    con un gol agonico, boca le gano 2-1 a river en el superclasico femenino en ezeiza

    Con un gol agónico, Boca le ganó 2-1 a River en el Superclásico femenino en Ezeiza