River superó a Estudiantes (RC) en el Monumental por el Clausura

Tras un parate de 21 días, el Millonario derrotó 1-0 al equipo de Río Cuarto en el Monumental por la fecha 12 y quedó a un paso de la zona de playoffs.

River Plate superó con autoridad la inactividad oficial y logró tres puntos de oro en Núñez. Por la 12ª fecha del Torneo Clausura, el equipo conducido por Leonardo Ponzio venció por 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental y volvió a acomodarse en la pelea por la clasificación a la fase final de la Zona B.

Luego de tres semanas sin rodaje formal, el conjunto de Núñez saltó al campo con la necesidad de imponer condiciones ante un rival comprometido con la tabla de promedios. La respuesta del local fue contundente desde el silbatazo inicial.

Madrugón en Núñez: el grito de Marcos Acuña El desarrollo del partido se volcó rápidamente a favor de River. Apenas corrían cinco minutos del primer tiempo cuando Gonzalo Montiel conectó en velocidad con Ángel Correa. El delantero lanzó un centro cruzado y punzante que superó el intento de despeje de la zaga visitante.

Apareciendo por el segundo palo con olfato de centrodelantero, Marcos Acuña empujó el balón hacia la red para sellar el 1-0 que desató la alegría en las tribunas de Núñez.