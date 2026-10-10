River superó a Estudiantes (RC) en el Monumental por el Clausura

River Plate superó con autoridad la inactividad oficial y logró tres puntos de oro en Núñez. Por la 12ª fecha del Torneo Clausura, el equipo conducido por Leonardo Ponzio venció por 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental y volvió a acomodarse en la pelea por la clasificación a la fase final de la Zona B.
Luego de tres semanas sin rodaje formal, el conjunto de Núñez saltó al campo con la necesidad de imponer condiciones ante un rival comprometido con la tabla de promedios. La respuesta del local fue contundente desde el silbatazo inicial.
Madrugón en Núñez: el grito de Marcos Acuña
El desarrollo del partido se volcó rápidamente a favor de River. Apenas corrían cinco minutos del primer tiempo cuando Gonzalo Montiel conectó en velocidad con Ángel Correa. El delantero lanzó un centro cruzado y punzante que superó el intento de despeje de la zaga visitante.
Apareciendo por el segundo palo con olfato de centrodelantero, Marcos Acuña empujó el balón hacia la red para sellar el 1-0 que desató la alegría en las tribunas de Núñez.
Control y tranquilidad para la recta final
Con la ventaja temprana, el equipo dirigido por Ponzio monopolizó el dominio de la pelota y administró los tiempos durante los 90 minutos. Aunque generó ocasiones para ampliar la diferencia en el marcador, el Millonario aseguró una victoria sin sobresaltos que le permite acortar distancias en la Zona B y encarar con otra perspectiva el cierre de la fase regular.