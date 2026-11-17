La banda irlandesa U2 confirmó una cuarta y última fecha en el Estadio River Plate para el 29 de marzo de 2027 tras agotar funciones.

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La banda irlandesa U2 confirmó una cuarta y última fecha en el Estadio River Plate para el 29 de marzo de 2027, sumando así un concierto adicional después de agotar las entradas para las funciones del 23, 25 y 27 del mismo mes. Esta nueva presentación marca el cierre de la etapa latinoamericana de su gira “The Greatest Show on Earth World Tour”, con la que celebran sus 50 años de trayectoria. La demanda superó ampliamente la capacidad inicial, superando el millón de personas en la fila virtual, según informaron los organizadores.

La venta de entradas para esta cuarta fecha estará disponible a partir del miércoles 18 de noviembre de 2026, a las 13 horas, de forma exclusiva a través de la plataforma All Access. Los compradores podrán acceder a financiación en cuotas sin interés con tarjetas Santander Visa.

U2 en fechas confirmadas y detalles de la gira El regreso de U2 a Buenos Aires se completará con cuatro conciertos en el Estadio River Plate durante marzo de 2027. Las funciones ya agotadas son el 23, 25 y 27, mientras que la nueva fecha es el 29 de marzo. La gira, que celebra el medio siglo de la banda, incluye temas de su nuevo disco “Carnaval de Luz” y clásicos de su repertorio.

El músico estadounidense Beck será el invitado especial en estas presentaciones, acompañando a Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. La propuesta escénica de la gira se inspira en el universo del circo, con elementos como un gran telón rojo y múltiples pasarelas diseñadas para acercar al público al nuevo material discográfico.