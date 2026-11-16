En el marco de las celebraciones por el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas, el Museo Tornambé organiza una propuesta abierta a la comunidad. El encuentro, titulado "¿Hacemos escultura?", se realizará este martes 17 de noviembre desde las 9 y contará con la participación especial de la artista Eneida Roso.
La actividad tendrá lugar en la sede del museo (ubicada en Avenida Libertador 1666 oeste), con entrada libre y gratuita para todos los interesados en acercarse al oficio escultórico. Durante la jornada, la magíste brindará una charla expositiva acompañada de una demostración práctica centrada en el abordaje de materiales nobles como la madera y la piedra.
De este modo, quienes asistan podrán conocer de primera mano los procesos creativos, los criterios técnicos y el uso específico de las herramientas necesarias para trabajar sobre este tipo de soportes.
La propuesta apunta tanto a estudiantes y trabajadores de las artes visuales como al público general que desee descubrir los secretos detrás de la producción de esculturas.
La iniciativa cuenta con el respaldo institucional de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan.
Eneida Roso
Artista y docente, nació en Mendoza en 1945. Profesora de Artes Plásticas egresada de la Universidad Nacional de Cuyo en 1970. Desarrolló su actividad en San Juan, donde reside desde 1974. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de San Juan y fue Directora del Centro de Creación de Artes Plásticas y Museo Tornambé, dependiente de la citada casa de estudios.
Magíster en Artes Visuales egresada de la Universidad Nacional de Chile en 2000. Ha expuesto en salas del país y el extranjero.