Por el Día Nacional del Escultor, Eneida Roso dará una charla gratuita, este martes 17 de noviembre, desde las 9:00 horas

El Museo Tornambé ofrece la posibilidad, abierta al público, de ser parte de una charla y demostración técnica a cargo de Eneida Roso (foto gentileza Museo Franklin Rawson)

En el marco de las celebraciones por el Día Nacional del Escultor y las Artes Plásticas, el Museo Tornambé organiza una propuesta abierta a la comunidad. El encuentro, titulado "¿Hacemos escultura?", se realizará este martes 17 de noviembre desde las 9 y contará con la participación especial de la artista Eneida Roso.

La actividad tendrá lugar en la sede del museo (ubicada en Avenida Libertador 1666 oeste), con entrada libre y gratuita para todos los interesados en acercarse al oficio escultórico. Durante la jornada, la magíste brindará una charla expositiva acompañada de una demostración práctica centrada en el abordaje de materiales nobles como la madera y la piedra.

De este modo, quienes asistan podrán conocer de primera mano los procesos creativos, los criterios técnicos y el uso específico de las herramientas necesarias para trabajar sobre este tipo de soportes.

La propuesta apunta tanto a estudiantes y trabajadores de las artes visuales como al público general que desee descubrir los secretos detrás de la producción de esculturas.

La iniciativa cuenta con el respaldo institucional de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan.