Con su versión, Willliam Heredia y Abigaíl Gutiérrez serán parte de la gran celebración provincial, en el Paseo Federal.

El Paseo Federal de la Fiesta del Sol será el escenario donde la dupla sanjuanina cantará "Huellas de nuestra tierra".

El certamen de versiones musicales organizado en el marco de la Fiesta Nacional del Sol 2026 consagró al dúo local Abita, conformado por Abigail Gutiérrez y William Heredia. Se trata de dos participantes de dos realities musicales nacionales: Popstars y La voz argentina, respectivamente.

“Bochado de La voz argentina. Bochada de Popstars…”, señaló con humor Abigail en redes sociales, donde marcó que ambos tuvieron “dos días de fama”. “…Pero hicimos un dúo terrible”, continuó William en la previa, contando acerca de su participación en el certamen. Y parece que el tiempo les dio la razón.

Gracias a una fusión que combina el pop actual con la fuerza del gospel, los cantantes sanjuaninos obtuvieron el pasaje directo para presentarse en vivo ante el público provincial, en el Paseo Federal.

William y Abigail, en sus pasos por La voz argentina y Popstars, respectivamente. Fiesta del Sol: el desafío La competencia fue impulsada por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte con el objetivo de abrir el juego a los músicos sanjuaninos y reinterpretar el himno de esta edición, titulado "Huellas de nuestra tierra". Dicha composición rinde homenaje a la temática central de la celebración: "San Juan, Parque Triásico", una propuesta que invita a recorrer la riqueza paleontológica e identitaria de la provincia.

Frente a este desafío creativo, Abigail Gutiérrez -conocida artísticamente como Abita, oriunda de Santa Lucía- unió su talento al de William Heredia -vecino de Rawson-. Juntos diseñaron una pieza que fue por el equilibrio entre las melodías del pop contemporáneo y la potencia expresiva de las armonías vocales y los coros característicos del gospel. Según explicaron los protagonistas durante su postulación, el punto de partida fue una maqueta sencilla grabada únicamente con una guitarra como base.