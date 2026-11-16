Wanda Nara acusó a Mauro Icardi de pagar bots para atacarla en redes sociales

Un nuevo capítulo del enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi se trasladó a las redes sociales. Esta vez, la mediática acusó públicamente a su exmarido de pagar cuentas falsas para publicar mensajes en su contra y aseguró que realizó una denuncia por presunta violencia digital .

Wanda Nara denunció a la China Suárez por manipular a su hija para generar un conflicto

A través de su perfil de X, la conductora compartió un descargo en el que sostuvo que las cuentas que la atacan fueron denunciadas y que cada nueva publicación se incorpora a una investigación judicial.

“Otra cosa más que comprueba la violencia. Están perjudicando más que ayudando”, escribió Wanda al referirse a los mensajes que circulan en su contra.

En la misma publicación, afirmó que las cuentas señaladas estarían vinculadas a una organización paga y que se encuentran bajo investigación. “Las cuentas bots pagas por mi ex, acá en Twitter fueron denunciadas y cada posteo nuevo se agrega a la causa con el número de IP de cada dispositivo donde sale el mensaje”, aseguró.

Además, sostuvo que Icardi “gasta en bots hace dos años” y advirtió que el conflicto también tiene consecuencias judiciales para quienes participan de las publicaciones. “Invente lo que quiera, total la causa penal sigue su curso y la de ustedes por violencia digital también”, expresó.

La empresaria agregó que, cuando se lo permitan, dará a conocer las cuentas que están siendo investigadas. Según su versión, los perfiles estarían conectados entre sí y formarían parte de una estructura organizada para atacarla en redes sociales.

Hasta el momento, Mauro Icardi no respondió públicamente a las acusaciones realizadas por su expareja.

El mensaje de Wanda Nara contra la China Suárez

El conflicto también volvió a involucrar a la China Suárez, actual pareja del futbolista. En las últimas horas, Wanda publicó una serie de mensajes en sus historias de Instagram en los que cuestionó a la actriz y sugirió que Icardi habría estado detrás de sus recientes publicaciones.

En uno de los fragmentos, la conductora apeló a los 12 años que compartió con el delantero para poner en duda la actitud de la actriz y pedirle que se distanciara de la disputa.

“Estuve 12 años al lado del que ahora sos devota. Imaginate que sé perfectamente que una vez más te usó. Esta vez, el Instagram porque no serías justo vos tan inútil de hablar de casados ni de un ex mío. Es tan obvio que fue él. Que me supere. Ayudalo”, escribió.

De esta manera, la disputa entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez sumó otro episodio público, esta vez con acusaciones vinculadas al uso de cuentas falsas y una presunta investigación por violencia digital.