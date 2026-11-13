    • 13 de noviembre de 2026 - 13:47

    Filtran la amenaza de Wanda Nara a la China Suárez: "Yo te mato a palos"

    Un video filtrado desde Nordelta muestra un tenso cruce e insultos entre Wanda Nara y la China Suárez en la propiedad de Mauro Icardi.

    Wanda y la China se cruzaron el viernes pasado, cuando la hija mayor de la conductora acusó de maltrato a su padre

    Wanda y la China se cruzaron el viernes pasado, cuando la hija mayor de la conductora acusó de maltrato a su padre

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un video que se filtró en los medios del espectáculo expuso un violento enfrentamiento verbal entre Wanda Nara y la China Suárez. El material, grabado por la propia actriz con su teléfono celular, documenta un cruce de insultos y amenazas entre ambas mujeres en la propiedad de Mauro Icardi.

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    Según trascendió, el incidente ocurrió en la Casa de los Sueños, la vivienda de Mauro Icardi en Nordelta, y se desencadenó cuando Wanda Nara se presentó para retirar a su hija. La voz de la conductora se escucha claramente, dirigiendo duros términos hacia la actriz.

    En la grabación se oye a Nara insultar a Suárez tildándola de “negra de mierda”, “pelotuda”, “muerta de hambre” y “prostituta”, además de amenazarla con golpes: "Yo te mato a palos". La China Suárez responde al interrogante de a quien va a matar a palos, en medio de la tensa situación.

    Wanda Nara responde tras la difusión del video

    Tras la difusión del video, Wanda Nara utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos. La conductora afirmó que el material fue editado y que faltaban partes de la conversación, sugiriendo que la versión que circulaba no reflejaba el contexto completo del enfrentamiento.

    Nara deslizó que la China Suárez también tuvo frases provocadoras y que sus duras palabras fueron una reacción a algo que afectó a sus hijos. “Me tocaron a mis hijos, no respondí de mí”, escribió la mediática en una historia de Instagram, dando a entender que hubo un detonante emocional relacionado con su familia.

    Las consecuencias judiciales en Nordelta

    Este fuerte cruce verbal entre Wanda Nara y la China Suárez se produjo en el marco de un operativo policial en la propiedad de Mauro Icardi. El incidente se dio el mismo día en que la hija mayor de Icardi y Nara denunció a su padre por presuntas lesiones leves agravadas.

    Los abogados de Mauro Icardi emitieron un comunicado negando categóricamente que el futbolista haya golpeado a su hija, afirmando que el informe de emergencias no constató lesiones y que la supuesta lesión en la rodilla era preexistente. Además, desmintieron la orden de detención y cuestionaron la celeridad de las medidas judiciales.

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