Filtran la amenaza de Wanda Nara a la China Suárez: "Yo te mato a palos"

Un video filtrado desde Nordelta muestra un tenso cruce e insultos entre Wanda Nara y la China Suárez en la propiedad de Mauro Icardi.

Wanda y la China se cruzaron el viernes pasado, cuando la hija mayor de la conductora acusó de maltrato a su padre

Un video que se filtró en los medios del espectáculo expuso un violento enfrentamiento verbal entre Wanda Nara y la China Suárez. El material, grabado por la propia actriz con su teléfono celular, documenta un cruce de insultos y amenazas entre ambas mujeres en la propiedad de Mauro Icardi.

Según trascendió, el incidente ocurrió en la Casa de los Sueños, la vivienda de Mauro Icardi en Nordelta, y se desencadenó cuando Wanda Nara se presentó para retirar a su hija. La voz de la conductora se escucha claramente, dirigiendo duros términos hacia la actriz.

En la grabación se oye a Nara insultar a Suárez tildándola de “negra de mierda”, “pelotuda”, “muerta de hambre” y “prostituta”, además de amenazarla con golpes: "Yo te mato a palos". La China Suárez responde al interrogante de a quien va a matar a palos, en medio de la tensa situación.

Wanda Nara responde tras la difusión del video Tras la difusión del video, Wanda Nara utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos. La conductora afirmó que el material fue editado y que faltaban partes de la conversación, sugiriendo que la versión que circulaba no reflejaba el contexto completo del enfrentamiento.

Nara deslizó que la China Suárez también tuvo frases provocadoras y que sus duras palabras fueron una reacción a algo que afectó a sus hijos. “Me tocaron a mis hijos, no respondí de mí”, escribió la mediática en una historia de Instagram, dando a entender que hubo un detonante emocional relacionado con su familia.