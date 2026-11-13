Con gran participación, el Museo Franklin Rawson celebró otra Noche del Dibujo

En el marco de su 90° aniversario, el jueves por la noche se concretó la 11ª edición de este clásico y siempre convocante encuentro.

El Museo Franklin Rawson latió al ritmo de dibujantes de distintas edades y experiencias, modelos vivos y performers, en una nueva edición de La noche dl Dibujo

Anoche, el Museo Franklin Rawson se convirtió en un bullicioso, fresco y colorido oasis en medio de un San Juan agobiado de calor. Con una convocatoria que se fue renovando a lo largo de la jornada, se vivió la 11° edición de La Noche del Dibujo, un clásico de la agenda sanjuanina que este año sumó los festejos por el 90° aniversario de la institución.

De entrada, ver semejante movimiento en un horario inusual, era un llamador. Y apenas cruzar la puerta, la escena ya mostraba de qué se trataba la noche: niños y jóvenes sentados en el piso dibujando en sus hojas, gente de distintas edades compartiendo mesas de dibujo, artistas consagrados frente a sus atriles y murales, y hasta vecinos que iban pasando por la vereda, "vieron luz" y entraron a jugar con un lápiz o un marcador. Todos eran dibujantes... y algunos curiosos.Tal como se pensó desde el Museo, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y dirigido por Emanuel Díaz Ruiz, se cumplió cabalmente esto de “usar cada rincón del edificio como un soporte más para dibujar”.

Caminar por el Franklin Rawson -a quien no era difícil imaginarse observándolo todo desde el más allá, con una amplia sonrisa- implicaba ir cruzando caballetes y encontrando trazos en los lugares menos pensados. Había gente dibujando sobre los ventanales de vidrio, en murales móviles instalados en distintos puntos y hasta en pliegos que colgaban del primer piso. Para trabajar valió de todo: desde lápices y marcadores hasta carbonillas y vino. Y mientras algunos se concentraban en sus propias hojas, otros se sumaban a intervenir obras colectivas que iban cambiando a medida que pasaban las horas.

Entre los dibujantes apostados en cada estación, se movían los modelos vivos, que por momentos se quedaban quietos para posar y, de pronto, salían a caminar como performers entre la gente, con sus llamativos atuendos. Con música de fondo y puestos gastronómicos para frenar a comer algo rico, el plan invitó a quedarse largo rato, disfrutar del verde y la charla en el jardín, y aprovechar la vuelta para recorrer también las muestras temporarias y la colección permanente.

Entretenida, vistosa, distendida y cargada de talento y de imaginación, la jornada cerró como una gran previa de puertas abiertas de cara a la Bienal Nacional de Dibujo que se hará en diciembre. Y volvió a dejar en claro que, lo que le da verdadera vida al museo es la gente que año tras año, a través de este tipo de iniciativas, lo hace propio.